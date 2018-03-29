В Магнитогорске объявились охотники за зубной пастой

В Магнитогорске разыскивают похитителей зубной пасты, разъезжающих на белом «Форде».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе группы предприятий «Право роста», за серию краж из магазина «Пятерочка» разыскиваются двое мужчин.

По данным частной охранной компании, преступники похищают, в основном средства, гигиены. При этом предпочтение отдают зубной пасте.

Передвигаются мужчины на белом «Форде».

Фото предоставлены пресс-службой ГП «Право роста»

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, заявление от представителей торговой сети было сегодня зарегистрировано в полиции Магнитогорска. Подозреваемые объявлены в розыск. Всех, кто располагает информацией, просят звонить по телефонам: 34-17-72 – Орджоникидзевский отдел полиции или 20-02-85 – Правобережный отдел полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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