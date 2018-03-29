В Челябинске опечатали нелегальный торговый комплекс

В Челябинске по решению суда закрыли торговый центр.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре регионального управления службы судебных приставов, мероприятия проводились сегодня с утра в здании ТРЦ «Хоум-центр» на улице Кожзаводской.

Приставы осмотрели торговые помещения и опечатали двери входной группы. Технические выходы пока оставили открытыми для доступа внутрь охраны и выноса товаров и оборудования.

По данным УФССП по Челябинской области, торговое помещение закрыто в рамках исполнения решения апелляционной инстанции Челябинского областного суда. Ранее в суд обратился прокурор Калининского района. Истец настаивал на запрете работы торгового комплекса из-за отсутствия разрешающих документов на ввод объекта в эксплуатацию.

Получив на руки исполнительный лист, приставы потребовали владельца «Хоум-Центра» освободить торговые помещения, сданные в аренду предпринимателям, и предупредили о невозможности открытия ТРЦ утром 29 марта.

После опечатывания здания собственник в присутствии понятых ознакомился с процессуальными документами. Отметим, если торговый комплекс вновь начнет работу без разрешительных документов, владельцу грозит уголовная ответственность за неисполнение решения суда.

Челябинск, Юлия Димова

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