Масштабы аферы огромны: в деле «Речелстроя» может появиться еще один фигурант

Дольщики челябинского «Лэйк Сити» заподозрили, что не все их деньги доходили до застройщика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть средств дольщиков микрорайона «Чурилово Лэйк Сити» могла «зависать» на счетах аффилированной компании, занимавшейся реализацией квартир путем заключения договора о переуступке права собственности на доли в строящихся домах. Об этом представители дольщиков заявили на сегодняшней встрече с вице-губернатором Челябинской области Сергеем Шалем.

«У нас очень много фактов, когда дольщики выплачивали полную стоимость квартиры не непосредственно «Речелстрою», а аффилированной компании, – заявил один из представителей инициативной группы участников долевого строительства. – И неизвестно, поступали ли эти деньги застройщику и в полном ли объеме».

По словам челябинца, подобных фактов накопилась солидная папка. Например, в одном из строящихся домов из полутора сотен квартир права на 114 объектов принадлежали компании-посреднику.

Дольщики считают, что руководство аффилированной организации также должно быть привлечено к ответственности, так как, не исключено, что оно имело отношение к выводу средств участников «долевки».

Как уже сообщал «Новый День», проблемы с достройкой челябинского микрорайона один из крупнейших застройщиков страны ( по итогам 2016 года компания занимала 35 место в российском рейтинге по объему текущего строительства) «Речелстрой» начал испытывать весной прошлого года. Сроки сдачи 17 многоквартирных домов неоднократно переносились, в итоге строительство 11 многоэтажек отложили на неопределенный срок.

В мае 2017 года в отношении неустановленных лиц из числа руководства компании возбудили уголовное дело о мошенничестве. По последним данным, число обманутых дольщиков превышает 2 тысячи человек. Причиненный собственникам ущерб составил более миллиарда рублей.

Лишь спустя полгода обвинение в краже денег в особо крупном размере предъявили владельцу «Речелстроя», депутату Челябинской городской Думы Андрею Пязоку. Он был заключен под стражу. 7 февраля застройщику продлили срок содержания в СИЗО до 11 апреля. Несмотря на это, Андрея Пязок в 20-х числах февраля стал генеральным директором ООО «Речелстрой».

Челябинск, Виктор Елисеев

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