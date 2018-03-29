Конгресс-колокол как символ государственности: челябинец предложил изменить проект застройки к саммиту ШОС и БРИКС

Председателю оргкомитета саммита ШОС и БРИКС предложили декоммунизировать архитектурный облик Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее обращение помощнику президента РФ Юрию Ушакову направил челябинский инженер Алексей Потапов.

Для начала архитектор-самоучка предлагает убрать с главной площади города 18-метровый памятник Ленину и построить на его месте огромный вечевой колокол. В бетонной нише челябинец призывает оборудовать концертный зал вместимостью до двух тысяч человек.

Многогранное строение, по проекту инженера, достигнет 28 метров в высоту и 30 метров в диаметре, однако, уверяет автор, в отличие от «мертвого» вождя пролетариата не будет портить внешний облик города.

Отметим, о сносе памятника Ленину инженер заявлял и ранее, однако после подписания указа президента о проведении саммита ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске, решил совместить идею возведения вечевого колокола с подготовкой к масштабным мероприятиям.

Автор обращения раскритиковал проект небоскреба ассиметричной формы, который обещают построить на набережной реки Миасс, и предложил втиснуть туда двухсотметровый купол.

Услышит ли призывы к декоммунизации московское руководство, пока неизвестно, однако представить на месте футуристичного конгресс-холла колокол, олицетворяющий русскую государственность и духовность, с возвышающимся над ним крестом, очень сложно. О реконструкции площади Революции и примыкающего к ней сквера в связи с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС чиновники и вовсе забыли.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.03.18

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