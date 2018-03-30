Недовольный работой провайдера клиент сообщил о бомбе в офисе компании

Челябинец сообщил о бомбе, заложенной в офисе провайдера, не подключившего его к выделенной линии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, житель Челябинска признан виновным в ложном сообщении о минировании офисного здания.

В суде установлено, что в январе 2017 года мужчина позвонил со своего мобильного телефона в офис одного из крупным провайдеров города, расположенный в бизнес-центре «Эталон», и сообщил менеджеру, что в помещении фирмы заложена бомба. Сотрудники и посетители здания были эвакуированы, на место вызваны экстренные службы и саперы. В результате обследования взрывное устройство обнаружено не было.

Мужчину, сообщившего о якобы минировании, задержали. Оказалось, что ранее пострадавший провайдер должен был проложить в квартиру челябинца оптоволоконный кабель, однако по какой-то причине этого не сделал. По мнению гособвинителя, это и послужило причиной столь жестокой шутки.

Суд оштрафовал южноуральца на 10 тысяч рублей. Кроме того, все компании, вынужденные эвакуировать сотрудников и клиентов из офис-центра, вправе потребовать у мужчины компенсации понесенных расходов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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