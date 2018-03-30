В Челябинске маршрутка насмерть сбила пенсионера

Маршрутный ПАЗ насмерть сбил пожилого челябинца.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ГИБДД по Челябинску, авария произошла вчера, 29 марта, около 21:00 напротив дома №247 по улице Татищева.

27 летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ сбил пешехода, двигавшегося по проезжей части навстречу движению. «В результате происшествия неустановленный пешеход, мужчина, на вид 60-70 лет, скончался на месте», – сообщили в ведомстве.

После совершения наезда на пешехода водитель ПАЗа скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Однако в ходе розыскных мероприятий автомобиль был установлен и обнаружен, водитель задержан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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