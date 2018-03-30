Доверия – ноль: челябинцы не хотят покупать жилье на первичном рынке

Челябинск вошел в пятерку городов-миллионников по темпам отставания цен на новостройки от «вторички».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы предпочитают покупать жилье на вторичном рынке. Таковы результаты анализа цен по итогам февраля 2018 года, проведенного экспертами портала Domofond.

Согласно данным последнего зимнего месяца, квадратный метр «вторички» стоил в Челябинске, в среднем, 40 тысяч 877 рублей. В то же время средняя цена на «квадрат» на первичном рынке составила 37 тысяч 979 рублей, что на 7,1% ниже вторичного рынка. По этому показателю столица Южного Урала заняла пятое место среди российских городов-миллионников, пропустив вперед лишь Волгоград (-7,3%), Красноярск (-12,1%), Ростов-на-Дону (-12,5%) и Самару (-15,9%).

Что касается соседей Челябинска, в этих городах ситуация с новостройками обстоит не столь удручающе. Так, в Екатеринбурге «первичка» устает в цене квадратного метра всего 1,3% (69,7 тысячи рублей против 70,6 тысячи на вторичном рынке), а в Перми даже незначительно (в пределах погрешности) опережает – на 0,3% (52,7 тысячи рублей против 52,5 тысячи).

Что касается Уфы, то здесь новостройки уступают в цене «вторичке» 6% (60,9 тысячи против 64,8 тысячи рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.03.18

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