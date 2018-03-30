Дырявый щит: зеленую зону вокруг Челябинска будут создавать в интересах промышленников

В Общественной палате Челябинской области обсудили, как создать вокруг областного центра «зеленый щит» в интересах промышленников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «зеленые» границы Челябинска не будут включаться участки, на которых уже организовано производство или есть действующие лицензии на разработку месторождений. С этим согласились все участники рабочей встречи.

О данном условии напомнил первый заместитель руководителя главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин. «В рамках защитного кольца Челябинска есть недропользователи, и эти участки уже не попадают в «зеленый щит», – рассказал чиновник. Какие именно участки нужно будет исключить из потенциального защитного пояса областного центра, Общественной палате Челябинской области укажут Челябнедра, которые должны быть в курсе всего объема действующих лицензий на добычу полезных ископаемых.

Это не всё: свой стоп-лист представит и министерство имущества Челябинской области, также выдающее разрешения на разработку местных месторождений. Кроме того, не попадут в «зеленый щит» и другие земельные участки, у которых уже есть правообладатели. Другими словами, заявленный «зеленый щит» Челябинска будет представлять собой не монолитный пояс, а своеобразное кружево, размер прорех в котором будет зависеть от интересов промышленников и разработчиков полезных ископаемых.

Более того, по словам того же Валерия Нигматуллина, «при проведении каких-то работ» нужно будет «менять этот защитный пояс». Конечно, эта процедура потребует каких-то усилий. Но факт остается фактом: так называемый «зеленый щит» не будет неизменным, и трансформироваться может как в сторону приращения, так и в сторону если не количественного уменьшения, то, во всяком случае, замены одного участка другим (как произошло с землями, переданными Русской медной компании под строительство Томинского ГОКа).

Еще одно предложение главного управления лесами – включить в состав защитного пояса городские леса Челябинска. Повлечет ли это уменьшение «внешнего» кольца, г-н Нигматуллин не сказал.

Возражений против всего вышеперечисленного у членов рабочей группы не нашлось. Видимо, потому что все предложения вытекали из статей федерального закона (хотя почему бы представителям общественности, практически «гласу народа», не поспорить с документом, подчиняющим в очередной раз экологию экономике). Сможет ли подобный «зеленый щит» защитить что-то, кроме интересов промышленников, вызывает большие сомнения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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