Испугались: копейские перевозчики снизят цены на проезд в маршрутках

Копейские перевозчики, уличенные в ценовом сговоре, заблаговременно исправили нарушения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, снизить цены на проезд в маршрутных такси

Копейска индивидуальные предприниматели намерены в ближайшее воскресенье, 1 апреля.

В ведомстве уточнили, что пока информация о сокращении тарифа поступила от двух перевозчиков, обслуживающих 8 копейских маршрутов (№1, 2, 5, 10, 16, 18, 20, 26).

Напомним, работой копейских перевозчиков антимонопольщики заинтересовались после жалобы местного жителя на необоснованное повышение стоимости проезда. С декабря 2017 года одна поездка в маршрутных такси Копейска, курсирующих по городу, разом подорожала почти на 15% и теперь составляет 26 рублей. Жителям поселков, чтобы добраться до центра, и вовсе приходится платить 28 рублей.

В ходе проверки установлено, что 13 индивидуальных предпринимателей одномоментно взвинтили цены на проезд. По данному факту УФАС возбудил дело: нарушителей обвинили в ценовом сговоре.

Примечательно, что цены в маршрутках подскочили сразу после увеличения стоимости проезда в муниципальных автобусах – с 20 до 23 рублей.

В пресс-службе мэрии такое решение объяснили одним из способов спасения МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» от банкротства, мол, предприятие терпит убытки, а экономически обоснованная цена одной поездки в городском общественном транспорте значительно превышает установленную, более того, тарифы не поднимали с начала 2016 года. Не исключено, что о повышении проезда в автобусах и маршрутках власти просто договорились с бизнесом.

Впрочем, в Челябинском УФАС сговор муниципалов с частными перевозчиками отрицают. «Такой информации к нам не поступало, никто с данным вопросом к нам не обращался», – уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что на предмет сговора автотранспортное предприятие проверят лишь в том случае, «если кто-нибудь сообщит им такую информацию и направит соответствующее обращение, которое будет подкреплено конкретными фактами». Сами антимонопольщики сомневаются в возможности таких нарушений, поскольку конкуренция между частными перевозчиками в Копейске намного выше, чем между ИП и автотранспортным предприятием.

Челябинск, Юлия Димова

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