Лихач, устроивший смертельное ДТП со «скорой» под Магнитогорском, отправится в колонию

Водитель «Мерседеса», спихнувший в кювет машину скорой помощи, отправится в колонию-поселение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Нагайбакского районного суда, 47-летний южноуралец признан виновным нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Суд установил, что 25 июня 2017 года мужчина ехал на технически исправном автомобиле «Мерседес-Бенц» со скоростью более 150 километров в час и попытался обогнать ехавшую перед ним машину скорой медицинской помощи, не убедившись в том, что встречная полоса свободна. Однако, обнаружив приближающуюся по «встречке» машину, он вернулся на полосу своего движения, где врезался в экипаж «скорой». От медицинскую карету выкинуло с дороги, после чего автомобиль опрокинулся и буквально развалился на части.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «скорой» получил телесные повреждения, осложнившиеся острой кровопотерей, отчего мужчина скончался. Кроме того, ехавшая в машине медик получил телесные повреждения, которые повлекли средней тяжести вред здоровью.

«При назначении наказания суд принял во внимание совершение преступления по неосторожности, раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, частичное возмещение причиненного материального ущерба, совершение преступления впервые, отсутствие отягчающих обстоятельств», – сообщили в пресс-службе суда.

В итоге мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управления транспортным средством на 3 года. В пользу второй потерпевшей с виновного взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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