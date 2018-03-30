В Челябинске две иномарки влетели в остановку

В Металлургическом районе Челябинска две легковушки врезались в остановочных комплекс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 14:00 недалеко от торгового комплекса «Орбита». О ДТП очевидцы сообщают в социальных сетях.

Автомобили марок «Тойота» и «Мерседес» не смогли поделить дорога, а после столкновения машины бросило в расположенный рядом остановочный комплекс. В результате аварии никто не пострадал.

«Удивляет стабильность аварий», – пишет один из челябинцев. «На той неделе так же было, – делится другой горожанин. – Поворачивают с пяти рядов налево, другие разворачиваются».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.03.18

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