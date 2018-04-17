Хакеры обрушили сайт Роскомнадзора

После блокировки сервиса Telegram обрушился сайт Роскомнадзора: за последние сутки сайт ведомства несколько раз подвергался массированным DDoS-атакам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перебои начались еще ночью. И сегодня большую часть рабочего времени сайт был недоступен для пользователей. В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что атак было две, но обе успешно отражены, и все интернет-ресурсы ведомства работают в штатном режиме.

Но вечером ситуация повторилась: «Сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой, – сообщили в пресс-службе. – Специалисты Роскомнадзора и Ростелекома предпринимают меры для отражения атаки».

К 18:40 по московскому времени ресурс снова стал доступен, но зайти на него не позволяют браузеры.

Отметим, Telegram в России продолжает работать, несмотря на то, что Роскомнадзор заблокировал 9 тысяч собственных IP-адресов мессенджера, а также почти 600 тысяч IP-адресов сервиса Amazon, куда мигрировал Telegram.

В связи с блокировкой Telegram о трудностях в работе сообщили ряд сторонних интернет-сервисов, в том числе мессенджер Viber и сеть «Одноклассники».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.04.18

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