«Мусорное противостояние» в Челябинске переходит в фазу диверсий

Полиция Сосновского района начала проверку по факту пожара на полигоне твердых коммунальных отходов в Полетаево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло 29 мая. Основная версия – поджог. Администрация полигона заявила, что ангар, в котором возник пожар, в этот день был отключен от электроэнергии, так что короткое замыкание исключено.

Ущерб оценили в 25 млн рублей.

«Наблюдатели связывают эти события с обострением мусорного конфликта в Челябинске. Ряду предприятий, связанных с семьей экс-министра экологии Александра Галичина, чей брат руководит МУП «ГорЭкоЦентр» (управляет городской свалкой и процессами вывоза мусора), выгодно текущее положение дел, когда мусор везется на городскую свалку, – отмечает Znak. – Ее закрытие и приход регионального оператора по обращению с отходами существенно ограничивает бизнес и лимитирует доходы от вывоза мусора. Чистый доход этих компаний оценивается в 5 млн рублей в месяц».

Напомним, Полетаевский полигон ТКО оказался в центре скандала, когда стало известно о планах министерства экологии Челябинской области перенаправить основные потоки вывоза мусора из Челябинска с городской (официально давно закрытой) свалки в Полетаево. В итоге собственник полигона попытался добиться разрешения увеличить мощность полигона с 22 тысяч тонн до 450 тысяч тонн в год. Это вызвало протесты местных жителей, вызвавшие достаточно неприязненную реакцию областных чиновников. В минэкологии не раз заявляли, что увеличение мощностей не будет представлять угрозы окружающей среде. Впрочем, Челябинский областной суд посчитал иначе, и отменил территориальную схему размещения отходов в части переноса основного массива ТКО Челябинска на Полетаевский полигон.

Между тем, после объявления регионального оператора по обращению с отходами в Челябинской области о начале работы, в областном центре резко ухудшилась ситуация на контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов. На прошлой неделе на аппаратном совещании в мэрии глава Советского района Михаил Буренков заявил: «Контейнерные площадки просто превращаются в мини-свалки, – посетовал чиновник. – Сегодня сложилась тенденция: управляющие компании расторгают договоры с «ГорЭкоЦентром». Мы вынуждены организовывать вывоз самостоятельно».

Вместе с тем, коммунальщики жалуются, что их в ультимативной форме заставляют продлевать договор с МУП «Горэкоцентр» до конца года, несмотря на то, что до конца лета приступит к работе новый регоператор «Центр коммунального сервиса» из Магнитогорска. Ранее компания входила в ГК «Синай», принадлежащую семье южноуральского губернатора Бориса Дубровского. Правда, летом прошлого года ЦКС продали структуре, внешне не связанной с главой региона: 99% выкупило АО «Амарант». По некоторым данным, новый собственник ЦКС связан с принадлежащей Сергею Орлову московской группой RWM Capital.

Ряд экспертов считает, что москвичам и не придется особенно вникать в работу регоператора по обращению с ТКО. В данном случае речь идет, скорее, не о продаже ООО ЦКС, сколько о передаче в доверительное управление, уверены они. Неформально южноуральский губернатор по-прежнему сохраняет свое влияние на компанию.

Челябинск, Павел Зварзин

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