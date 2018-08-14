Скандал в Верхнем Уфалее: управлению образования придется объясняться с прокуратурой

Прокуратура Верхнего Уфалея начала проверку по факту увольнения директора школы № 1 Натальи Матвеевой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся в последний день июля: утром в школу пришла комиссия принимать образовательное учреждение к новому учебному году. Никаких претензий к руководству проверяющие во главе с начальником городского управления образования не высказали, а вечером Матвеевой сообщили, что она уволена по инициативе учредителя.

Официальной причиной увольнения стали жалобы, якобы, поступившие от педагогов и родителей. По словам самой Матвеевой, у нее давно не складывались отношения с начальником городского управления Ларисой Репетой – вплоть до того, что ее регулярно лишают стимулирующей премии. А поводом послужил отказ искать среди горожан, задолжавших за услуги ЖКХ, родителей учеников школы (списки должников с адресами передали директорам всех школ города) и вести с ними «разъяснительную работу».

«Директора показательного образовательного учреждения незаконно уволили без объяснения причин, – заявили в прокуратуре Челябинской области. – В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований трудового законодательства, а также распространению персональных данных граждан в виде списков должников по оплате коммунальных услуг».

Отметим, сегодня в школе состоялось собрание родителей и педагогов, на которое пригласили начальника городского управления образования Ларису Репету, потребовав от нее объяснений: почему уволили Матвееву. Но чиновница разговаривать на эту тему отказалась, заявив, что имеет право увольнять подчиненных без объяснения причин.

Родители школьников предложили ей самой подать в отставку.

Между тем, на место Матвеевой претендуют уже три человека: бывший директор школы №1, депутат городского собрания и директор Нязепетровского филиала ЮУрГУ, с которым связан еще один «летний скандал» в Уфалее: выпускники филиала отмечали получение дипломов на базе отдыха и избили сторожей.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 14.08.18

Магнитка атакует: в Челябинске стартовал Кубок губернатора по хоккею.. / Противники Томинского ГОКа обвинили Минпромторг РФ в государственном преступлении. / Собаки, едва не разорвавшие малыша, по-прежнему гуляют без поводков и намордников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»