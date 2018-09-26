Суд отказал в восстановлении директору уральской школы, уволенной за отказ выбивать из родителей долги

Суд поддержал чиновницу, уволившую директора уральской школы за отказ выбивать из родителей долги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Верхнеуфалейского городского суда, суд рассмотрел гражданское дело по иску бывшего директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Натальи Матвеевой.

Напомним, скандал разгорелся в последний день июля: утром в школу пришла комиссия принимать образовательное учреждение к новому учебному году. Никаких претензий к руководству проверяющие во главе с начальником городского управления образования не высказали, а вечером Матвеевой сообщили, что она уволена по инициативе учредителя.

Официальной причиной увольнения стали жалобы, якобы, поступившие от педагогов и родителей. По словам самой Матвеевой, у нее давно не складывались отношения с начальником городского управления Ларисой Репетой – вплоть до того, что ее регулярно лишают стимулирующей премии. А поводом послужил отказ искать среди горожан, задолжавших за услуги ЖКХ, родителей учеников школы (списки должников с адресами передали директорам всех школ города) и вести с ними «разъяснительную работу».

Наталья Матвеева обратилась с иском к управлению образования о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации за задержку выдачи трудовой книжки и компенсации морального вреда.

Сегодня Верхнеуфалейским городским судом объявлена резолютивная часть решения: в удовлетворении исковых требований Матвеевой отказано.

Решение в законную силу не вступило, может быть обжаловано в Челябинский областной суд через Верхнеуфалейский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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