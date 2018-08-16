«Мы знаем, но не можем…» В южноуральском Минобразе прокомментировали скандал в Верхнем Уфалее

Разбираться в конфликте между чиновниками от образования и директором школы №1 в Верхнем Уфалее будет Общественная палата.

Как уже сообщал «Новый День», скандал разгорелся в последний день июля: утром в школу пришла комиссия принимать образовательное учреждение к новому учебному году. Никаких претензий к руководству проверяющие во главе с начальником городского управления образования не высказали, а вечером Матвеевой сообщили, что она уволена по инициативе учредителя.

Официальной причиной увольнения стали жалобы, якобы, поступившие от педагогов и родителей. По словам самой Матвеевой, у нее давно не складывались отношения с начальником городского управления Ларисой Репетой – вплоть до того, что ее регулярно лишают стимулирующей премии. А поводом послужил отказ искать среди горожан, задолжавших за услуги ЖКХ, родителей учеников школы (списки должников с адресами передали директорам всех школ города) и вести с ними «разъяснительную работу».

В прокуратуре сочли увольнение Матвеевой незаконным, как и разглашение персональных данных плательщиков услуг ЖКХ, и потребовали у чиновников ответа.

Министерство образования в конфликт предпочитает не вмешиваться:

«В Министерство образования и науки Челябинской области за две последние недели поступило несколько обращений от родителей и педагогов школы по факту увольнения по инициативе работодателя директора школы №1 Матвеевой Натальи Александровны, – сообщили в ведомстве. – Министерство в курсе происходящих событий, изучает нормативно-правовые основания увольнения, анализирует деятельность школы и ее директора по данным из открытых источников. На следующей неделе планируется выезд рабочей группы Общественной палаты Челябинской области с участием представителей министерства и обкома профсоюза для изучения ситуации на месте.

Подчеркнем, что к компетенции министерства не относятся вопросы назначения и увольнения руководителя муниципальной образовательной организации. Данные полномочия находятся в компетенции органа местного самоуправления. Задача министерства состоит в обеспечении нормального функционирования образовательного учреждения».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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