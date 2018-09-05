В Верхнем Уфалее состоится масштабная акция протеста

6 сентября в Верхнем Уфалее состоится митинг в поддержку экс-директора школы №1 Натальи Матвеевой, уволенной без объяснения причин.

Как уже сообщал «Новый День», скандал разгорелся в последний день июля: утром в школу пришла комиссия принимать образовательное учреждение к новому учебному году. Никаких претензий к руководству проверяющие во главе с начальником городского управления образования не высказали, а вечером Матвеевой сообщили, что она уволена по инициативе учредителя.

Официальной причиной увольнения стали жалобы, якобы, поступившие от педагогов и родителей. По словам самой Матвеевой, у нее давно не складывались отношения с начальником городского управления Ларисой Репетой – вплоть до того, что ее регулярно лишают стимулирующей премии. А поводом послужил отказ искать среди горожан, задолжавших за услуги ЖКХ, родителей учеников школы (списки должников с адресами передали директорам всех школ города) и вести с ними «разъяснительную работу».

В прокуратуре сочли увольнение Матвеевой незаконным, как и разглашение персональных данных плательщиков услуг ЖКХ, и потребовали у чиновников ответа. Администрация города своего решения пока не отменила.

Сейчас обязанности директора исполняет 55-летняя Людмила Голощапова, учитель математики в школе №1, одна из тех, кто был недоволен работой Матвеевой.

Отметим, что 2 года назад Репета уже пыталась уволить Матвееву, но тогда за директора вступилась глава города Вера Ускова. Но сама Ускова пришла в администрацию из ООО ЖЭУ №1, то есть из организации, в пользу которой отказалась «выбивать долги» Матвеева, так что на этот раз рассчитывать на поддержку мэра опальному директору вряд ли стоит.

Но у нее нашались сторонники среди выпускников и родителей учащихся школы. 6 сентября на митинг, который состоится на центральной площади города – под окнами мэрии, намерены выйти 500 человек. Столь масштабной акции протеста в Уфалее не было с момента «бунта медиков». Организаторы требуют восстановить Матвееву в должности директора, заявляя, что увольнение было незаконным – с руководителем школы просто свели личные счеты, считают они.

Сама Матвеева намерена восстановиться в должности через суд.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.09.18

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