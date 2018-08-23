Инженеры человеческих душ: от педагогов требуют молчаливого повиновения

Скандалы в педагогическом сообществе не должны становится достоянием общественности. Об этом сегодня заявил председатель профсоюза работников педагогической отрасли Челябинской области Юрий Конников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая на совещании губернатора с главами муниципалитетов, Конников посетовал, что такая престижная должность, как руководитель учебного заведения, начала терять свою привлекательность, так как работодатель слишком часто пользуется возможностью увольнения сотрудника без объяснения причин.

Напомним, что именно по такой схеме была уволена директор школы №1 Верхнего Уфалея Наталья Матвеева: ей просто сообщили, что она больше не руководитель. И даже когда родители школьников потребовали объяснений, начальство городского управления образования объяснять что-либо отказалось.

«Причины для увольнения есть всегда, – заявил сегодня Конников. – Они могут быть объективными или преследовать личные цели. В случае возникновения таких ситуаций сторонам необходимо защищать свои интересы только в нормативном поле – без использования родителей, детей и широкой общественности».

Однако именно вмешательству родителей и прессы, благодаря которой скандал в Верхнем Уфалее стал достоянием широкой общественности, на ситуацию обратили внимание в министерстве образования и Общественной палате Челябинской области и заставили-таки уфалейских чиновников озвучить претензии к опальному директору.

И тут представителей работодателя словно прорвало: Матвееву обвинили и в том, что в школу принимают не всех детей, а только с определенными способностями, и в нарушении финансовой дисциплины, и в невнимании к детскому саду и яслям, входящим в структуру образовательного учреждения, и в одной из самых тяжких в педагогической среде провинностей – рукоприкладстве.

Матевеева все обвинения отвергла, а по последнему пункту заявила, что по этому обвинению ее 3 месяца проверяли правоохранительные органы и, в конце концов, все претензии сняли.

И действительно: если бы факт рукоприкладства подтвердился, Матвеевой бы пришлось объясняться в суде, а не на встрече с работодателем в присутствии представителей Общественной палаты. Отставной директор настаивает – у руководства городского управления образования к ней личные счеты – 2 года назад Матвееву уже увольняли (тоже без объяснения причин), но восстановили в должности по требования мэра. На этот раз ко всем ее «грехам» добавилось и то, что вместо попытки в очередной раз решить вопрос «кулуарно», она вынесла скандал в общественное пространство.

Начальник управления образования Лариса Репета теперь настаивает, что уволила Матвееву без объяснения причин для того, чтобы не предавать допущенные ею нарушения огласке – не подрывать репутацию. Но не поясняет, зачем нужно сохранять репутацию человека, чьи провинности столь серьезны, что не позволяют Матвеевой остаться директором школы. И если они реально столь серьезны, то почему Матвеевой взамен предложили другую руководящую должность – не такую значительную, но тоже подразумевающую и работу с финансами, и непосредственный контакт с детьми. И самое главное: на каком основании родителей пытаются лишить права знать, что происходит в учреждении, которому они доверили своих детей.

На сегодняшний день каждая из сторон этого конфликта остается при своем мнении. Но внимание к ситуации общественности позволяет надеться, что в кончено итоге победит не тот, у кого в данный момент более сильный покровитель, а будет принято объективное решение.

Напомним, печальный опыт кулуарного решения проблем в педагогике есть в Челябинске: в рамках программы оптимизации спортивных школ в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 ТК РФ, позволяющей не объяснять причину увольнения, в первом полугодии 2017 года были расторгнуты договоры с руководителями спортивных школ «Факел» и «Гармония», прошлой осенью – с директором ДЮСШ «Атлет». В марте 2018 года об увольнении без объяснения причин был уведомлен директор и один из основателей школы карате «Конас» Олег Строгонов. Но если в первых двух школах все прошло тихо и гладко, то две последние возмутились и обратились в прессу.

Поскольку скандал со школой «Конас» получил широкий общественный резонанс, Строгонова удалось отстоять. А сами чиновники признали, что положительных результатов у оптимизации, проводимой столь радикальными методами, пока не наблюдается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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