Чиновники разбегались через черный ход: в Верхнем Уфалее прошел митинг против произвола властей

В Верхнем Уфалее прошла акция протеста против произвола городских властей, без объяснения причин уволивших директора школы №1 Наталью Матвееву. Чиновники от встречи с митингующими предпочли уклониться.

Как уже сообщал «Новый День», скандал разгорелся в последний день июля: утром в школу пришла комиссия принимать образовательное учреждение к новому учебному году. Никаких претензий к руководству проверяющие во главе с начальником городского управления образования не высказали, а вечером Матвеевой сообщили, что она уволена по инициативе учредителя.

Официальной причиной увольнения стали жалобы, якобы, поступившие от педагогов и родителей. По словам самой Матвеевой, у нее давно не складывались отношения с начальником городского управления Ларисой Репетой – вплоть до того, что ее регулярно лишают стимулирующей премии. А поводом послужил отказ искать среди горожан, задолжавших за услуги ЖКХ, родителей учеников школы (списки должников с адресами передали директорам всех школ города) и вести с ними «разъяснительную работу».

В прокуратуре сочли увольнение Матвеевой незаконным, как и разглашение персональных данных плательщиков услуг ЖКХ, и потребовали у чиновников ответа. Администрация города своего решения отменять, похоже, не собирается. Но у Матвеевой нашлись сторонники среди выпускников и родителей учащихся школы. Сегодня они провели на митинг под окнами мэрии.

Педагоги школы №1, поддерживающие опального директора, принять участие в акции протеста не смогли: по удивительному стечению обстоятельств новый руководитель учебного заведения Людмила Голощапова (одна из тех, кто был недоволен работой Матвеевой) именно на 17:00 назначила педсовет.

Еще одно совпадение: окрестные магазины получили настоятельную рекомендацию 6 сентября с 16 до 18 не продавать алкоголь. Видимо, городские власти опасались, что разъяренные их действиями горожане «примут на грудь» и пойдут крушить мэрию.

Однако участники акции вели себя интеллигентно и старались донести до городских властей свою позицию и требования: Матвеева, получившая грант президента России вполне справлялась с обязанностями директора и должна быть восстановлена.

Но никто из сотрудников администрации и депутатов городского собрания к митингующим не вышел и на их вопросы не ответил. Впрочем, выходить было некому. Как рассказали РИА «Новый День» жители города, митинг был назначен на 17:00, а уже в 16:50 в здании мэрии никого не было, последние припозднившиеся чиновники выходили через черный ход, чтобы не встретиться с собирающимися на акцию протеста горожанами.

Между тем, в Верхнем Уфалее назревает новый скандал: городские власти начали «наступление» на следующего директора. От руководителя музыкальной школы Натальи Негановой потребовали оптимизировать зарплатный фонд: сократить выплаты педагогам, сохранив при этом рабочую нагрузку. По данным агентства, Неганова уже обратилась в прокуратуру.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 06.09.18

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