«Единую Россию» обвинили в рейдерском захвате избирательной комиссии

Территориальная избирательная комиссия Верхнеуральского района взбунтовалась после того, как облизбирком размыл долю оппозиции в угоду «Единой России».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия», члены территориальной избирательной комиссии просят облизбирком отменить ходатайство о повышении численности и сообщают о нарушениях, совершенных председателем ТИК.

В ТИК Верхнеуральского района, одной из немногих в Челябинской области, нет монополии «Единой России» на принятие решений. Среди девяти членов комиссии с правом решающего голоса, помимо «единороссов», есть представители «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Патриотов России». В связи с этим, довольно часто комиссии приходится принимать решения, неудобные для партии власти и, соответственно, руководства комиссии, представляющего именно эту партию, утверждают оппозиционеры.

Так, решением от 23 августа комиссия фиксирует нарушения, совершенные председателем ТИК Ольгой Астафьевой и членом ТИК Еленой Поповой при проведении досрочного голосования и просит Избирательную комиссию Челябинской области заменить руководителя комиссии.

«По-видимому, для того чтобы подобных решений было меньше, в областной избирком раннее было отправлено ходатайство о том, чтобы увеличить численность ТИК до 12 человек», – предполагают «эсеры». «Очевидно, это было сделано для того, чтобы включить в состав лояльных председателю людей, – комментирует Людмила Скокова, член ТИК. – Но самое интересное – автора ходатайства установить так и не удалось. На заседании ТИК оно не обсуждалось, решения такого мы не принимали. Да и не могли принять, ведь оно незаконно и противоречит методическим рекомендациям ЦИК».

Тем не менее, ходатайство послужило для областного избиркома основанием увеличить численность ТИК.

В ответ пять членов комиссии (абсолютное большинство) направили письмо в Центризбирком, в котором рассказали о том, что происходит в Верхнеуральске, и как на это реагирует область. «Идет война беззакония с законом, – говорится в письме, адресованном председателю ЦИК Элле Памфиловой. – Давление на членов УИК, ТИК, кандидатов. Нарушаются нормы избирательного законодательства, а председатель ТИК Ольга Астафьева даже не пытается разбираться».

Кроме того, на заседании комиссии было принято решение считать ходатайство об увеличении численности недействительным и просить ИКЧО не увеличивать штат ТИК.

«Решение мы отправили в облизбирком еще 23 августа, – рассказывает Людмила Скокова. – Несколько раз звонили лично председателю ИКЧО, но внятного ответа так и не получили. Все, что нам порекомендовали, – ждать истечения 30-дневного срока, отведенного по закону на ответ».

Члены ТИК Верхнеуральского района, представляющие оппозиционные партии, уверены: попытки нарушений связаны с тем, что позиции партии власти в районе накануне выборов ослабли, и, для того чтобы набрать необходимый процент, власти пытаются получить дополнительные рычаги воздействия.

В свою очередь, председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас заявил РИА «Новый День», что облизбирком действовал в пределах своих полномочий. Хотя и признал, что инициатором грядущего расширения стала председатель территориальной избирательной комиссии г-жа Астафьева, к которой у других членов ТИКа накопилось немало претензий. «Определение количественного состава ТИК в соответствии с законодательством РФ является исключительной компетенцией избирательной комиссии Челябинской области, – отметил г-н Обертас. – Принимая решение об увеличении численности ТИК, избирательная комиссия Челябинской области исходила из обращения председателя ТИК Верхнеуральского района, который несет ответственность за работу ТИК, объема полномочий ТИК (на ТИК Верхнеуральского района возложены полномочия 11 комиссий муниципальных образований Верхнеуральского района). Было взято во внимание качество исполнения полномочий ТИК (избирательной комиссией Челябинской области отменено несколько решений, как не соответствующих законодательству о выборах, выездные проверки выявили достаточное количество нарушений в документации ТИК), а также из цели компетентной работы избирательной комиссии в Верхнеуральском районе, обеспечивающей в полной мере избирательные права как кандидатов, политических партий, так и избирателей».

Вместе с тем, Обертас признал, что ситуация не нормальная: «Сложившаяся в Верхнеуральском районе ситуация нас беспокоит, мы наблюдаем за ней и создаем все условия для ликвидации внутренних противоречий», – заявил глава облизбиркома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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