В Верхнеуральском районе агитаторы «Единой России» «косили» под сотрудников избиркома

Элле Памфиловой пожаловались на Челябинский облизбирком и Верхнеуральский ТИК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Верхнеуральском районе разгорается очередной «выборный» скандал. На сей раз члены двух участковых избирательных комиссий пожаловались председателю Центризбиркома России Элле Памфиловой на запугивание избирателей при попустительстве ТИК.

У членов УИК вызвало недоумение использование копии избирательного бюллетеня и синей печати ТИК в ходе недавнего обучающего семинара. На занятии председатель Верхнеуральской ТИК Ольга Астафьева и представитель облизбиркома выдали каждому участнику копию избирательного бюллетеня. На копиях они учились правильно заполнять бюллетени и ставить печати.

А потом подобные же копии таинственным образом оказались у агитаторов «партии власти». Они обходили жителей района якобы для проведения опроса-голосования. И замечали всех, кто заявлял, что не будет голосовать за «Единую Россию». Это делалось для последующего запугивания избирателей, уверены мятежные члены УИК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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