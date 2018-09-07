Нужно менять: российские деньги устарели

Российские банкноты надо менять – их концепция устарела, кроме того, они стали уязвимы для фальшивомонетчиков. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», концепция большинства банкнот, имеющих сегодня хождение в России, разработана в середине 90-х годов. За 20 лет они неоднократно модернизировались, оснащались новыми защитными элементами.

«В принципе, с точки зрения защищенности они находятся на достаточно хорошем уровне. Но в целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела. Да и сам дизайн тоже является защитным признаком. Поэтому, на наш взгляд, время внесения существенных изменений в дизайн уже настало», – цитирует РИА «Новости» Трачука, отмечающего, что одно из первых нужно модернизировать 5-тысячную купюру.

Напомним, российские банки ограничили прием 5-тысячных купюр в банкоматах в связи с массовым вбросом фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей. В правоохранительных органах признают: пятитысячная купюра чаще всего подделывается фальшивомонетчиками.

В середине июля на Урале обнаружили и первые фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей. Правда, качество подделок было очень низким: купюры были распечатаны на принтере без имитации защитных признаков. Тем не менее, по словам президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского, обновлять нужно всю линейку российских банкнот. Этот вопрос обсуждается уже не первый год, есть необходимые наработки.

Центробанк ситуацию пока не комментирует.

Москва, Игорь Юров

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