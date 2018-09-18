«Ждём нашествия крыс и тараканов»: Челябинск тонет в мусоре

Челябинцы возмущены тем, что их дворы зарастают мусором.

«Места и бачки, куда выбрасывают жильцы мусор, переполнены. На вопрос в административные органы – почему не вывозят мусор? – ответ: вышестоящие организации ещё не определились куда, свозить мусор, городская свалка закрыта.... Антисанитария. Через пару дней свалка будет в каждом дворе. Ждём нашествия крыс и тараканов», – возмущаются горожане. «И так уже почти в каждом дворе! А в Горэкоцентре говорят: далеко везти, больше ничего не знаем. И дали понять, что каждый день, как раньше, вывозить мусор не будут, в районную администрацию, сказали, можете не звонить – они там сами ничего не знают. Хотела задать вопрос о перерасчёте, трубку кинули».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня вопрос вывоза ТБО обсуждался в мэрии. Прокуратура начала проверку.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.09.18

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