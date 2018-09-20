Мусорный коллапс: УФАС приостановил торги по выбору подрядчиков для Челябинского кластера ТКО

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Челябинском кластере не смог определиться с подрядчиками из-за жалоб в антимонопольную службу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в настоящий момент приостановлены пять закупок на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО): для Троицка и Троицкого районов (на 66 миллионов рублей), Красноармейского и Кунашакского районов (21 миллион рублей), Еманжелинского, Еткульского и Коркинского районов (45 миллионов рублей), Сосновского и (21 миллион рублей) и Увельского района (36 миллионов рублей).

Торги должны были пройти на прошлой неделе. Однако их условия были оспорены в УФАС ООО «ЭКО» и ООО «Эко-сервис». Компании сочли незаконными требования обязательно оснастить мусоровозы системой видеонаблюдения и взять на себя обязанность по установке контейнеров на контейнерных площадках. Кроме того, в жалобе указано на отсутствие суммы и сроков внесения обязательного финансового обеспечения, порядка оплаты услуг во время реализации контракта и ряд других незаконных, по мнению перевозчиков, требований.

Рассмотрение жалоб назначено на 2 октября. Таким образом, определиться с подрядчиками «Центр коммунального сервиса» сможет, как минимум, на две недели позже запланированного.

Между тем, в ближайшее время региональный оператор планировал объявить закупки по выбору перевозчиков для внутригородских районов Челябинска. В то же время в областном центре нарастает недовольство скоплением мусора на контейнерных площадках, а прежние перевозчики отказываются вывозить ТКО на полигон в Полетаево. Вчера чиновники мэрии обещали навести порядок с мусором до конца нынешней недели. Однако уже сегодня заявили, что решить проблемы раньше, чем к октябрю, вряд ли получится.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.09.18

«Уголовка» для работодателей – фикция: продолжат выгонять сотрудников «по собственному желанию». Пенсионная реформа обеспечит России армию безработных. / Верите ли вы, что в России возможны честные выборы?. Опрос на сайте РИА «Новый День». / В Челябинске украли 1 млн рублей из банкомата. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»