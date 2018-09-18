Южноуральские полигоны отказываются принимать мусор Челябинска

Два из трех полигонов в окрестностях Челябинска отказались принимать мусор из областного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО)в Урефтах и Копейске («Южный» близ Старокакмышинска) направили мэрии Челябинска письменные уведомления об отказе принимать ТКО.

Единственный полигон, готовый работать с областным центром, – ООО «Полигон ТБО» в Полетаево, против чего выступают жители поселка, на территории которого он расположен. Однако собственники предприятия и министерство экологии Челябинской области игнорируют мнение местных жителей.

Впрочем, это не единственные сложности с Полетаевским полигоном. Перевозчикип сетуют на увеличение логистического плеча. В региональном минэкологии в качестве решения проблемы предложили временную субсидию, которая позволит не брать с перевозчиков плату за захоронение. Однако «Полигон ТБО» должен еще доказать свое право на получение субсидии. Кроме того, ряд подрядчиков заявили об отсутствии подвижного состава для более длинных перевозок. А приобретать новые машины в перспективе остаться без работы уже в следующем году (не исключено, что региональный оператор по обращению с ТКО на территории Челябинского кластера заключит договор лишь с одном из двух десятков перевозчиков), компании не горят желанием.

При этом, как выяснилось в ходе общения с чиновниками мэрии Челябинска на одной из комиссий городской думы, власти Челябинска не имеют представления о том, сколько машин работают в городе по вывозу мусора. Как решить проблему, в администрации Челябинска не знают. Лишь высказывают надежде на сознательность перевозчиков. Между тем, горожане продолжают жаловаться на утопающие в мусоре контейнерные площадки. В том числе, обслуживаемые МУП «ГорЭкоЦентр».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.09.18

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