«А если нас взорвут?!» В Челябинской области детские сады оставили без охраны (ВИДЕО)

Жительница Катав-Ивановского района обратилась к властям с открытым заявлением, в котором рассказала, как обеспечивается безопасность учреждений образования: охраны нет, ставки сторожей сокращены. Особенно актуально ее обращение звучит на фон трагических событий в Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», педагог юрюзанского детского сада «Петушок» Ирина Серегина заявила, что оптимизация в сфере образования больше напоминают преступные действия. «Почему в детских садах упразднили должности сторожей и почему педагоги должны выполнять их обязанности и стеречь огромные здания? Вы что там издеваетесь совсем над нами?!»

Ирина Серегина сообщила, что педагогам приходится оставаться после работы и ждать, пока детский сад покинуть все люди, чтобы закрыть здание и ворота, а утром приходить раньше – чтобы все это открыть. За переработку никто не доплачивает.

«Неужели вы не боитесь, что в здании без охраны может случиться пожар, прорвать водопроводную трубу, туда могут заалеть воры, террористы? Видеокамеры, которые вы установили, – самые дешевые: на них практически нет изображения, а звук вообще отсутствует».

Женщина рассказала, что в конце прошлой недели кто-то уже пытался ночью проникнуть в детский сад: «Это только первые весточки. Дальше будет хуже», – заявляет педагог и просит областные власти разобраться с беспределом на местах: «Нельзя оптимизацию превращать в преступные действия. Реально это преступные действия против человечества. А если нас завтра, как в Беслане, взорвут, кто будет виноват? Заведующая? Нет – она действует по приказу вышестоящих инстанций».

По словам Ирины Серегиной, в их детском саду воспитателям приходится самим мыть окна, полы, делать ремонт, сторожить здание – «и все это за бесплатно, за здорово живешь!»

«Вы там между собой определитесь, до какой поры эта оптимизация будет длиться и кого можно убирать, а кого нет – ради своей же безопасности».

«Зато два этажа экономистов в министерстве образования Катав-Ивановска, их кормить надо...﻿», – комментируют заявление педагога в соцсетях.

«Нам всегда говорят, что в бюджете денег нет, – подчеркивает Ирина Серегина, обращаясь к чиновникам. – Так чего вы там сидите на нищем бюджете? Идите на наши места и проработайте здесь».

Жители области заявляют, что подобное твориться не только в детских садах: «У нас предприятие важное, оборонное. Не так давно сменилось руководство, нас подмял под себя Ростех (раньше сами на себя работали). Всех начальников местных разогнали, посадили руководить московских, причем должностей руководящих напридумывали, что аж плакать охота, а каждый получает, как целый отдел. Так еще и людей посадили неграмотных – кто там кому друг, брат, сват, сын. В работе не шарят, а гонору на десятерых… Замашки у них барские и отношение к людям как к скоту... Такая же оптимизация проходит. Было 3 зама, стало 23, а обычных работяг сокращают, приговаривая, что дофига получают, расходы надо урезать, и людей слишком много ненужных работает...»

Кто-то советует Ирине Серегиной обращаться прямо к президенту РФ, другие считают, что это бесполезно: «Я уже писала и неоднократно. Воз и ныне там. Ему наши послания даже не передают – отправляют в Думу». Третьи предсказывают, что на женщину сейчас посыплются «град и молнии», а коллектив детского сада замучают проверками.

Эти опасения вполне обоснованы. Например, в Челябинске уволили двух воспитателей детского сада, заявивших об отвратительном питании детей: в супе и каше находили плесень и бумагу, а мяса давали детям в 2 раза меньше нормы.

Юрюзань, Челябинская область, Ольга Арсентьева

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