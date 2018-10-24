Указы президенты: в детсадах России работают все больше, а получают все меньше

Зарплата более двух третей воспитателей детсадов ниже, чем средняя оплата труда в сфере общего образования. При этом более 85% воспитателей детских садов трудятся сверхурочно. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОНФ, в июле-августе 2018 года в 78 регионов страны был проведен опрос сотрудников дошкольных учреждений.

Половина опрошенных заявила: чтобы заслужить премию, они вынуждены заниматься работой, которая не входит в их должностные обязанности, в том числе убирать территорию, мыть полы. Почти всем воспитателям приходится хотя бы время от времени приобретать игрушки, моющие средства, канцелярские товары за свой счет. При этом 70% опрошенных педагогов сообщили, что их заработная плата ниже средней оплаты труда в сфере общего образования.

Напомним, президент России Владимир Путин в 2012 году поручил довести зарплату воспитателей до средней заработной платы в сфере общего образования в каждом регионе. Но, согласно данным Росстата, этот разрыв только увеличивается – сейчас соотношение составляет 88,5% от средней зарплаты против 94,3% в 2014 году.

Низкие зарплаты, согласно опросам, были зафиксированы у воспитателей Ростовской области – в среднем 10 516 руб., Курской области – 10 521 рубль, Алтайского края – 10 694 рубля, Псковской области – 11 969 рублей, Оренбургской области – 13 319 рублей, Рязанской области – 13 375 рублей, Кировской области – 13 725 рублей, Республики Башкортостан – 13 731 рубль. Минимальные суммы, о которых сообщали педагоги, составили 5 968 руб. на руки (Республика Коми), 6 тыс. руб. (Республика Марий Эл), 7 тыс. руб. (Орловская область). Все они работают сверхурочно.

Многих педагоги отмечают непрозрачность системы оплаты труда. При желании разобраться руководство не всегда идет навстречу. Также воспитатели отмечали, что финансовые обязательства перед ними не всегда выполняются. Так, 37% опрошенных указали, что сталкивались с неправильным расчетом зарплаты, 9% – с частичной невыплатой, 5% – с незапланированными зачислениями, 2% – с полной невыплатой заработной платы. Сигналы о частичной или полной невыплате поступили из Вологодской, Волгоградской, Калининградской, Кировской и других областей, Забайкальского и Красноярского краев, Республик Башкортостан и Мордовия.

Эксперты ОНФ отмечают, что не решен и вопрос переполненности групп. Если в прошлом году только 15% воспитателей сообщали о том, что в их группах занимаются 30-39 детей, то, по данным нынешнего мониторинга, – уже каждый пятый педагог. О том, что они работают с 40 малышами и более, заявили около 2% опрошенных. В некоторых случаях воспитатели сообщали, что группы набираются из детей разного возраста, что значительно осложняет педагогическую работу. Кроме того, руководство дошкольных учреждений заставляет скрывать эти факты, чтобы избежать ответственности.

Воспитатели по-прежнему часто оборудуют группы за свой счет – 58% делают это постоянно, 37% – периодически. Педагоги также отмечают, что сохраняются сложности при реализации инклюзивного образования.

Напомним, о том, что воспитателям приходится выполнять не предусмотренные их должностью функции, причем абсолютно бесплатно, на днях заявила педагог детсада «Петушок» города Юрюзани (Челябинская область).

Комментируя это заявление, министр образования Челябинской области Александр Кузнецов утверждал: «Уровень заработной платы воспитателей в данном детском саду поддерживается в надлежащем состоянии – этот вопрос уже обсужден и с местными органами образования, и с Челябинской областной организацией Профсоюза работников образования и науки. Уровень заработной платы педагогических работников поддерживается в соответствии с индикативными показателями».

Тот факт, что педагогам приходится без оплаты и за счет личного времени выполнять несвойственные их должности функции, министр комментировать не стал, однако лично выехал в Юрюзань, чтобы проанализировать ход оптимизации системы образования.

Челябинск, Светлана Намская

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