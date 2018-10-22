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Понедельник, 22 октября 2018, 16:31 мск

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«Нормально вам платят»: министр прокомментировал заявление южноуральского педагога по поводу оптимизации сферы образования

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов прокомментировал заявление южноуральского педагога по поводу оптимизации сферы образования.

Как уже сообщал «Новый День», педагог юрюзанского детского сада «Петушок» Ирина Серегина заявила, что оптимизация в сфере образования больше напоминают преступные действия: в детских садах упразднили должности сторожей, и функции переложили на воспитателей. Кроме того, по словам женщины, педагогам приходиться выполнять функции уборщиц и ремонтников и все это без дополнительной оплаты.

«Вопросы охраны образовательных организаций должны регулироваться в соответствии с паспортом безопасности, который утверждается заинтересованными структурами, в том числе и силовыми. Документ предусматривает мероприятия по обеспечению безопасности в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», – завил глава регионального министерства образования Александр Кузнецов. – Ситуация, произошедшая в детском саду «Петушок», будет изучаться не только нашим министерством, но и структурами, которые утверждали паспорт безопасности данного учреждения – это и Росгвардия, и МЧС. Выводы будут сделаны по итогам проверок.

Но, на предварительный взгляд, устранение в детских садах ставок сторожей преждевременно, потому что для своевременного реагирования, особенно в ночное время, помимо установленной системы видеонаблюдения, должна быть налажена и система автоматического сигнализирования.

Иные претензий, высказываемые в видеообращении, не обоснованы. Уровень заработной платы воспитателей в данном детском саду поддерживается в надлежащем состоянии – этот вопрос уже обсужден и с местными органами образования, и с Челябинской областной организацией Профсоюза работников образования и науки. Уровень заработной платы педагогических работников поддерживается в соответствии с индикативными показателями».

Тот факт, что педагогам приходится без оплаты и за счет личного времени выполнять несвойственные их должности функции, министр комментировать не стал.

Юрюзань, Павел Зварзин

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