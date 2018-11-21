Рейс «Москва – Челябинск» задержали на несколько часов из-за ЧП в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево пришлось изменить график вылета самолетов из-за гибели мужчины на взлетной полосе. В результате челябинский рейс прибыл в пункт назначения с 3-часовым опозданием.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел вчера поздно вечером: экипаж пассажирского Boeing 737, вылетавшего в Афины, сообщил, что при разгоне столкнулся на взлетной полосе предположительно с животным. Поскольку сигналов о повреждении борта не поступило, лайнер продолжил полет. А при обследовании полосы оказалось, что под шасси попал молодой мужчина – его буквально разорвало в клочья.

Из-за происшествия в аэропорту остановили вылет 13 самолетов, в том числе и одного челябинского.

Борт, выполнявший рейс SU1532, должен был вылететь из Москвы в 22:50 и прибыть в Челябинск в 01:30 по московскому (3:30 по местному) времени. Однако из-за инцидента вылет разрешили только в 2:20 Москвы, соответственно в Челябинск лайнер прибыл в 6:39 по уральскому времени.

Москва, Игорь Юров

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