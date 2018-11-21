СКР опубликовал видео с места смертельного инцидента на ВПП в Шереметьево

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят доследственную проверку по факту гибели на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево 25-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления, по предварительным данным, около 20:10 20 ноября на ВПП аэропорта Шереметьево в Москве самолет Боинг 737 сообщением «Шереметьево – Афины» при взлете ударил одной из стоек шасси 25-летнего мужчину, от чего тот скончался на месте.

Следственный комитет опубликовал в Twitter видеозапись с места ЧП. Оперативник, ведущий съемку, говорит, что вдоль полосы найдены фрагменты тела, а также пух от куртки и шнурок от кроссовка. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося, на месте работает следственно-оперативная группа.

По словам источника «Интерфакса» в наземных службах аэропорта, экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на ВПП во время разгона. «Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях», – сказал собеседник агентства.

Сотрудники авиационной безопасности в ходе инспекции ВПП обнаружили человеческие останки. Источник в экстренных службах сообщил, что погибший оказался гражданином Армении. Его депортировали из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. По дороге из Испании в Москву мужчина устроил дебош на борту и сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета.

Отметим, что после инцидента взлетно-посадочная полоса была закрыта, из-за чего были задержаны 8 рейсов, сообщи в авиакомпании «Аэрофлот». Задержка коснулась рейсов, которые должны были вылететь из аэропорта Шереметьево в Нижний Новгород, Воронеж, Минск, Челябинск, Ригу, Ставрополь, Таллин и Сыктывкар.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.11.18

Рейс «Москва – Челябинск» задержали на несколько часов из-за ЧП в Шереметьево. / В Екатеринбурге сгорела захламленная квартира: хозяин жилища погиб (ФОТО). / ЧП в Москве: девушке пробили основание черепа во время пластической операции. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»