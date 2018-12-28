В аэропорту Внуково поймали пассажира, сбежавшего с рейса в Екатеринбург

В московском аэропорту Внуково задержали пассажира, пытавшегося сбежать с рейса авиакомпании «Победа».

Во время посадки пассажиров на борт лайнера Москва – Екатеринбург мужчина исчез после выхода из автобуса. Как выяснилось, покинув автобус, он ушел в неизвестном направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Мужчину удалось задержать сотрудникам погранслужбы на перроне, он передан сотрудникам полиции, уточняет РЕН ТВ. Из-за побега пассажира вылет задержался почти на два часа.

Причины необычного поведения пассажира не уточняются.

Стоит отметить, что это третий подобный инцидент в столичных аэропортах за последнее время. В конце ноября в Шереметьеве самолет сбил мужчину, который не сел в автобус, а вышел на взлетно-посадочную полосу. Позже еще один пассажир был задержан в Шереметьеве за несанкционированный выход на ВПП.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.12.18

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