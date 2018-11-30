В «Шереметьево» снова ЧП: самолет едва не сбил рабочего

В московском аэропорту «Шереметьево» произошло новое ЧП: самолет снова чуть не сбил мужчину на взлетном поле, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщается, инцидент произошел накануне вечером за считанные секунды до вылета «Боинга» Москва – Сочи. Диспетчеры заметили на взлетной полосе мужчину без специальной униформы, который не должен был там находиться. Экипажу была дана команда прервать взлет и вернуться на стоянку.

Известно, что мужчина является рабочим дорожно-строительной компании, которая выполняет работы на аэродроме. Он в нарушение всех норм и требований безопасности оказался на полосе перед взлетающим лайнером без спецодежды. Однако сообщается, что он не пострадал в результате инцидента.

Стоит отметить, что 10 дней назад в «Шереметьево» под шасси самолета погиб мужчина. 20 ноября самолет рейсом Москва – Афины, при взлете сбил гражданина Армении Альберт Йепремян, которого депортировали из Испании. Он должен был вернуться на родину транзитом через Москву, но сбежал с перронного автобуса перед посадкой на рейс в Ереван.

Сообщалось, что Йепремян пытался попасть на территорию РФ в обход пограничных постов, но заблудился на летном поле. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Виновнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.18

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