Виновнику гибели мужчины на ВПП в Шереметьево «светит» до 7 лет заключения

Сотрудники следственных органов Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту гибели 25-летнего мужчины на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.263.1 УК РФ). Виновнику гибели мужчины грозит до 7 лет лишения свободы

По версии следствия, 25-летний мужчина прилетел в Москву из Мадрида вечером 20 ноября. После регистрации на рейс сообщением «Москва – Ереван» он централизовано с другими пассажирами проследовал на посадку в самолет. Затем при неустановленных обстоятельствах молодой человек не стал садиться в перронный автобус, а направился на летное поле.

В результате в 20:10 мужчина оказался на взлетно-посадочной полосе № 2 в районе рулежной дорожки «Альфа» аэропорта Шереметьево, где попал под шасси разгонявшегося для взлета Boeing-737. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.

Отметим также, что Росавиация создала специальную комиссию для расследования инцидента в Шереметьево. На выяснение причин случившегося уйдет 10 дней, заявил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько. По его словам, «целью расследования является предотвращение подобных ситуаций в будущем». Он добавил, что Boeing 737 принадлежит «Аэрофлоту».

Также стало известно, что у сбившего мужчину самолета поврежден фюзеляж. Наземные службы афинского аэропорта Элефтериос Венизелос, куда направлялся лайнер, Boeing 737 из Москвы приземлился в 22:50. «Авиатехники совместно с полицейскими зафиксировали на стойках шасси следы биологического происхождения. На фюзеляже самолета обнаружены отверстия», – приводит «Интерфакс» слова представителя афинского аэропорта. По словам собеседника агентства, полеты этого лайнера приостановлены.

Москва, Иван Гридин

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