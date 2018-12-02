Провокации, интриги, эмоции… Гороскоп РИА «Новый День» на декабрь 2018

В декабре Солнце в течение первых двух декад будет оставаться в знаке Стрельца, а 22 числа перейдёт к Козерогу. Меркурий, двигаясь в обратном направлении, 1 декабря достигнет Скорпиона, а 7 числа вернётся к прямому пути, чтобы 13 декабря оказаться у Стрельца. Венера начнёт месяц в гостях у Весов, а 2 декабря перейдёт к Скорпиону. Марс весь декабрь останется у Рыб.

Солнце в Стрельце, пробуждает в людях любопытство и тягу к знаниям, а также к совершенствованию своих навыков, поддерживает запрос на справедливость и коллективные действия ради общих интересов. Переходя к Козерогу, оно укрепит людей физически и психически, добавит им упорства и собранности, настроит на то, чтобы больше ценить материальное в противовес духовному, сделает людей практичными.

Меркурий в Стрельце поддерживает свободолюбие, общительность, оптимизм, помогает устанавливать связи. В это время люди будут стремиться к интеллектуальному сближению, проявлять любопытство, любознательность. Это хорошее время для учёбы, повышения профессионального уровня, установления контактов, ведения переговоров. Меркурий у Скорпиона пробуждает в людях любопытство и подозрительность. Люди становятся критичными, иногда даже слишком, с ними становится трудно общаться, разговор легко перерастает в конфликт. Период благоприятен для исследований, подробного изучения каких-либо обстоятельств, тщательного поиска ответов на вопросы, и малопригоден для ведения важных переговоров.

При Венере в Весах люди стремятся к гармонии в отношениях, повышается их договороспособность, легче налаживаются контакты, быстрей прекращаются конфликты, находятся компромиссы. Венера в Скорпионе снова станет эмоциональной и напряжённой в отношениях. Она будет ощущать острую заинтересованность в партнёре, будет провоцировать на конфликт, видя в каждом поступке намёк на обман. В то же время сама Венера в этот период не прочь обмануть. С ней много хлопот, и она может создать серьёзную проблему и в личном плане, и в работе, особенно, в финансах.

Марс, оставаясь у Рыб, тайно противопоставляет личные цели провозглашаемым открыто. Период часто не подходит для начала нового дела, особенно совместного, так как партнёры имеют какие-то свои цели, о которых умалчивают. Из-за этого дальнейшая деятельность развивается нелогично, каждый тянет куда-то в сторону, противореча достижению общей цели. В итоге, либо только один из партнёров получает, что хотел, либо вообще никто. Дело разваливается на ходу.

Овен

У Овнов-мужчин в гороскопе на декабрь присутствует напряжённый аспект Сатурна с Ураном, который в период с 8 по 24 декабря будет оказывать существенное влияние на выполнение основных профессиональных обязанностей, а также негативно отразится на взаимоотношениях с коллегами и руководством. В это время возможны неожиданные неприятные события, внешние помехи и препятствия в работе, конфликты. Период не подходит для реорганизации производства, внедрения новой техники и методов, начала нового проекта, открытия нового бизнеса. По возможности, усилия в этой сфере деятельности следует сократить до минимума. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно положительный. Ожидаются лишь кратковременные разовые затруднения в отношениях 1, 3, 22 и 31 декабря. В целом, в течение месяца Овны смогут успешно реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал, но следует вести себя сдержанно: Уран в сочетании с Меркурием увеличит их общительность, и в этом состоянии они могут наговорить лишнего. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается как успешное. Здесь неблагоприятными будут промежутки 24 – 25 и 31 декабря. В первом случае Овны рискуют переоценить свои возможности, поддаться соблазну легко достичь цели, а во втором общая обстановка не будет способствовать серьёзной работе. Прогноз по финансам тоже позитивный. На всякий случай лучше ничего не предпринимать 19 декабря, следует избегать действий, связанных с финансами. Кроме того, 24 – 25 декабря тоже нежелательно расходовать средства, особенно на внезапно возникшие идеи. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 24 – 25 декабря. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на период 8 – 25 декабря негативный, а на остальные дни положительный. Материальное положение неустойчивое, гороскоп отрицательно оценивает промежутки 4 – 10, 20 – 22 и 31 декабря.

На Овнов-женщин в промежуток 8 – 24 декабря тоже будет негативно воздействовать напряжённый аспект Сатурна с Ураном, и тоже это трудный период для совместной работы с коллегами. Овны столкнутся с независящими от них обстоятельствами, которые создадут труднопреодолимые препятствия в работе и скорей всего приведут к конфликту, как минимум, к росту напряжённости в отношениях. Период не подходит для начала нового проекта, обсуждения и разработки планов, решения спорных вопросов. Овнам лучше на это время обособиться. Вообще, весь декабрь непригоден для длительной устойчивой работы, возможны только кратковременные успехи в текущей работе в первой и третьей декаде. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже окажется неустойчивым: из-за негативного влияния Венеры и Солнца регулярно на короткое время будут возникать различные помехи, которые не позволят набрать хороший темп. Поэтому лучше ограничиться краткосрочной текущей работой. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами полностью положительный. Марс, Юпитер и Уран будут способствовать расширению сферы деловых интересов, установлению новых деловых связей, осуществлению планов. Хорошее время для командировок, дальних поездок. Возможно неожиданное поступление денег или получение какой-то иной выгоды, например, появятся новые перспективы. Прогноз по финансовой сфере тоже полностью благоприятный. Здесь также гороскоп указывает на возможность неожиданной финансовой поддержки. Ситуация в доме, отношения с близкими до 12 декабря благополучные, а дальше преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением 25 – 26 декабря. Материальное положение в течение всего месяца неустойчивое.

В первой декаде декабря у Овнов-мужчин для основной работы прогноз положительный на период до 8 декабря, и негативный на остальные дни. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются 1 и 3 декабря. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами благоприятный. Финансовая деятельность оценивается как успешная.

У Овнов-женщин прогноз по основной работе отрицательный, за исключением 1 – 2 декабря. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят промежутки 3 – 4 и 8 – 10 декабря. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и финансовой сфере благоприятный.

Во вторую декаду у Овнов-мужчин прогноз по основной работе полностью отрицательный. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается как успешное. В финансовой сфере затруднения возможны 19 декабря.

У Овнов-женщин так же негативный прогноз по основной работе. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами не рекомендуется. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой сфере благоприятный.

В третьей декаде у Овнов-мужчин в основной работе сложности ожидаются 20 – 24 и 31 декабря. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят 22 и 31 декабря. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами сложности возникнут 24 – 25 и 31 декабря. Прогноз по финансам в основном благоприятный, 24 – 25 декабря лучше проявить осторожность.

У Овнов-женщин прогноз по основной работе благоприятен только на промежуток 26 – 29 декабря. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются 21 – 25 и 31 декабря. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный.

Телец

В декабре у Тельцов-мужчин сложности ожидаются в основном в первой и третьей декадах. В первой на Тельцов будет негативно воздействовать аспект Плутона с Нептуном, из-за которого они могут быть подвержены влиянию внешних обстоятельств крупного масштаба. Этот аспект повлияет на взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, поэтому Тельцам рекомендуется отложить заключение договоров, важных сделок, а также в этот период нежелательны поездки, командировки. В остальные две декады ситуация исправится, и дела будут идти в основном успешно, но следует проявить сдержанность в осуществлении своих идей 17 – 18 декабря. В третьей декаде Тельцы ощутят отрицательное влияние Венеры с Сатурном, Плутоном, Луной, которое проявится в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. В основной работе затруднения могут возникнуть 21 – 22 и 31 декабря, а в отношениях с партнёрами – в те же даты и ещё 25 – 26 декабря. Поэтому на конец месяца лучше ничего не планировать. Всю важную работу лучше выполнить в первые две декады, когда ситуация будет благоприятной. Прогноз по финансовой деятельности положительный почти на весь месяц: некоторые трудности ожидаются лишь 28 – 29 декабря, в эти дни могут возникнуть проблемы из-за долгов, распределения средств или невыполненных обещаний. Ситуация в доме, отношения с близкими в первые две декады благополучные, а в третьей в основном негативные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный на промежутки 1 – 8 и 20 – 21 декабря. Материальное положение на первые две декады благополучное, а затем преимущественно неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин в первой декаде сильное негативное влияние на отношения с далёкими деловыми партнёрами окажет аспект Плутона с Нептуном. Он будет действовать до 11 числа. Соответственно, этот период не подходит для командировок, дальних поездок, ведения переговоров, заключения контрактов, начала новой деятельности. Во второй декаде ситуация улучшится, но в промежуток 17 – 18 декабря не следует предпринимать что-либо важное, особенно внезапно. Также небольшие кратковременные затруднения могут возникнуть в третьей декаде, поэтому в целом по месяцу прогноз можно считать не слишком благоприятным, в декабре лучше ограничиться текущей деятельностью. В основной работе сложности ожидаются преимущественно в третьей декаде, при этом гороскоп отмечает, что 17 – 18 декабря тоже возникнет неблагоприятная ситуация. Это желательно учесть, и всю важную работу сделать до наступления этой даты. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами неблагоприятна третья декада, хотя никаких особенно сильных проблем не будет. Тем не менее, 21 – 22 и 31 декабря для работы явно непригодны. Прогноз по финансовой деятельности повторяет ситуацию с основной работой: сложности ожидаются 17 – 18 декабря и в третьей декаде. Поэтому рекомендации остаются теми же самыми. Все финансовые задачи лучше решить в первой половине месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими в первой декаде напряжённые, а затем неустойчивые. Положение улучшится ближе к концу месяца. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением 25 – 26 декабря. Материальное положение на первую декаду характеризуется как неудовлетворительное, а затем до конца месяца будет неустойчивым (хотя и без значительных провалов).

В первой декаде декабря у Тельцов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью негативный.

У Тельцов-женщин так же положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность, а взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется полностью негативно.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин остаётся благоприятным прогноз для основной работы, сотрудничества с местными деловыми партнёрами и финансам. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит промежуток 17 – 18 декабря.

У Тельцов-женщин в основной работе, при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и в сфере финансов затруднения возможны 17 – 18 декабря. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами полностью положительный.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин в финансовой сфере сложности ожидаются 28 – 29 декабря. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно отрицательный, а взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется как успешное.

У Тельцов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также сфере финансов преимущественно отрицательный. Ситуация будет неустойчивой.

Близнецы

В декабре гороскоп у Близнецов-мужчин в профессиональном плане преимущественно неблагоприятный. В астрологическом фоне значительное место занимают напряжённые аспекты планет, а гармоничные аспекты будут влиять на Близнецов слабо. По этой причине гороскоп даёт положительный прогноз только для коллективной работы на втором плане. Одиночная, самостоятельная деятельность не рекомендуется. В выполнение основных профессиональных обязанностей будут вмешиваться напряжённые аспекты Венеры с Луной и Меркурия с Марсом и Сатурном. Их действие проявится в промежутки 7 – 14 и 24 – 28 декабря, и, кроме того, не рекомендуется предпринимать что-либо важное 31 декабря. Первая декада, до 7 числа, для работы благоприятна, также некоторых успехов Близнецы могут достигнуть в период 15 – 20 декабря. На отношения с деловыми партнёрами будет негативно влиять аспект Плутона с Нептуном. Они сформируют неблагоприятную обстановку для продвижения в работе как с местными, так и с далёкими партнёрами, возможно прямое воздействие на Близнецов масштабных внешних факторов, с которыми они не справятся. С 9 декабря нежелательны никакие рабочие контакты с далёкими деловыми партнёрами, не рекомендуются командировки, дальние поездки, а также инициатива. В сфере финансов Близнецы тоже окажутся зависимы от посторонних обстоятельств, вероятны нарушения договорённостей по объективным причинам. Кратковременные, разовые успехи в этом месяце возможны, но Близнецам не следует вдохновляться ими. Ситуация в доме, отношения с близкими до 8 декабря благополучные, а в остальной период напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно отрицательный. Материальное положение оценивается как неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин прогноз на декабрь в профессиональном плане большей частью положительный. Только для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами с 8 декабря, из-за неблагоприятного воздействия Плутона с Нептуном, условия сложатся неподходящими. Объективные обстоятельства не позволят Близнецам достичь своих целей, поэтому не рекомендуется тратить силы и ресурсы на этом направлении. Также этот период не подходит для командировок, дальних поездок. Прогноз по основной работе преимущественно благоприятный. Напряжённые моменты ожидаются только 19 – 20, 28 и 31 декабря. Собственные идеи и планы Близнецов в эти дни натолкнутся на противодействие внешних факторов или коллег, руководства. Последний день месяца не подходит ни для какой деловой активности, также не следует принимать важное решение. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным, за исключением промежутков 19 – 22 и 29 – 31 декабря. Напряжённые аспекты Меркурия с Солнцем и Марсом создадут проблемы, как объективного характера, так и в отношениях с окружающими, в это время не следует заниматься спорными вопросами или рисковать. Всю важную работу лучше выполнить в первые две декады, прогноз на которые полностью положительный. Финансовая деятельность характеризуется как успешная, но в промежутки 12 – 14 и 25 – 26 декабря, по гороскопу, возникнут сложности. В первом случае Близнецы не смогут продвинуться в работе из-за невозможности положительно повлиять на ответственных лиц, либо из-за неких задержек, нестыковок. Во втором эпизоде Близнецы рискуют принять необдуманное решение, которое приведёт к потере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение 2 – 4 и 18 – 31 декабря неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

В первой декаде декабря у Близнецов-мужчин прогноз по основной работе до 8 декабря положительный, а на остальные дни негативный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходят только 1 – 2 и 6 декабря, а для работы с далёкими партнёрами – промежуток 1 – 4 декабря. Прогноз по финансам отрицательный, за исключением 6 – 7 декабря.

У Близнецов-женщин практически полностью положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только промежуток 1 – 5 декабря.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин в основной работе трудности ожидаются в период до 15 декабря, а на остальные дни прогноз положительный. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность оцениваются отрицательно и не рекомендуется.

У Близнецов-женщин положительно, за исключением 19 – 20 декабря, оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 12 – 14 декабря. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами негативный.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин гороскоп даёт негативный прогноз для основной работы на период 24 – 28 декабря. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов подходит только промежуток 24 – 25 декабря. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

У Близнецов-женщин основная работа характеризуется как успешная, за исключением промежутков 28 и 31 декабря. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 23 – 27 декабря. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами остаётся негативным. В финансовой сфере сложности ожидаются 25 – 26 декабря.

Рак

В декабре гороскоп у Раков-мужчин скорей негативный, хотя это больше относится к основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. С начала месяца и до 12 числа на Раков будет влиять напряжённый аспект Сатурна с Меркурием, который ослабит интеллектуальные способности и создаст внешние препятствия в работе – в виде различных задержек, отсутствия нужной информации, споров с коллегами и партнёрами и т.д. Период также не подходит для деловых визитов и обращения в официальные органы и юридические организации. Не рекомендуется в это время заключать договоры, подписывать важные деловые бумаги, заниматься изучением и разработкой сложных проектов. Кроме того, по гороскопу, трудности ожидаются в промежутки 16 – 22 и 28 – 31 декабря. В первом случае, под влиянием Венеры, Раки рискуют поддаться обманчивым перспективам, что приведёт к бесполезным расходам и потере времени. Во втором вероятен конфликт с руководством из-за переоценки своих возможностей. Также это неблагоприятный момент для взаимодействия с партнёрами и окружающими. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами лучше. Здесь положительно оценивается начало месяца, до 10 числа, а также период с 17 и до 31 декабря. В промежуток 10 – 16 и ещё 31 декабря лучше ничего важного не предпринимать: в обоих случаях гороскоп указывает на негативное влияние Сатурна, который будет создавать помехи в работе. Финансовая деятельность будет успешной, не считая промежутков 10 – 12, 24 и 31 декабря. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые (особенно до 13 декабря). Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 22 – 24 декабря. Материальное положение благополучное, кроме 21 – 25 и 31 декабря.

У Раков-женщин гороскоп преимущественно положительный. Они смогут успешно использовать свои деловые качества, как в коллективной, так и в одиночной работе, хотя следует учесть, что для совместной деятельности с коллегами не подходят промежуток 9 – 11 декабря и особенно третья декада – с 25 декабря. А в самостоятельной работе сложности ожидаются 18 – 22 декабря. Прогноз по основной профессиональной деятельности преимущественно положительный, и наибольших успехов, по гороскопу, нужно ожидать 26 – 31 декабря. А сложности возникнут 18 – 22 и 24 – 25 декабря. В обоих случаях скажется негативное влияние Венеры, и Раки будут склонны к проявлению легкомыслия. Эти дни не подходят для принятия ответственных решений, а также обсуждения сложных или спорных вопросов с коллегами и руководством. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же. В те же промежутки, что указаны выше, Раки могут получить неприятное известие, столкнуться с необязательностью партнёров, либо упустить что-то важное, из-за чего события примут нежелательный оборот. Рекомендуется в эти дни приостановить деловое общение. Так же, по гороскопу, оценивается и взаимодействий с далёкими деловыми партнёрами: затруднения возможны в те же промежутки, а прогноз на остальное время положительный. Наиболее благоприятное для работы время – первая декада и особенно период с 27 декабря. Однако этот же промежуток не подходит для решения финансовых вопросов и, кроме того, 5 – 10 декабря, из-за Марса, не рекомендуется настаивать на своём предложении, а также обращаться к руководству с финансовыми вопросами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 9 – 11 и 25 – 31 декабря. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение благополучное, за исключением промежутков 5 – 10 и 31декабря.

В первой декаде декабря у Раков-мужчин отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности благоприятный.

У Раков-женщин полностью положительный прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 5 – 10 декабря.

Во второй декаде у Раков-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, благоприятный только на промежуток 13 – 15 декабря. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами непригоден промежуток 11 – 16 декабря. Прогноз по финансам положительный, за исключением 11 – 12 декабря.

У Раков-женщин до 18 декабря гороскоп даёт благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам положительный на всю декаду.

В третьей декаде у Раков-мужчин прогноз по основной работе благоприятен только на 23 – 28 декабря. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным в промежуток 24 – 28 декабря. Для работы с далёкими деловыми партнёрами не подходит только 31 декабря, а для решения финансовых вопросов – 24 и 31 декабря.

У Раков-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами затруднения возможны 21 – 22 и 24 – 25 декабря. Прогноз по финансам положительный на период до 27 декабря и отрицательный на остальные дни.

Лев

В декабре у Львов-мужчин наилучшие условия для работы сложатся в первой декаде месяца. Начиная с 10 декабря, затруднения будут возникать регулярно: в гороскопе отмечаются скопления напряжённых аспектов в районе 10 – 15, 19 – 21, 23 – 24 и 27 – 31 декабря. В полной мере это относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В период 10 – 15 декабря Львы будут находиться под влиянием напряжённых аспектов Юпитера с Солнцем, Марсом и Венерой. Несмотря на то, что Львы в этот момент будут полны сил и готовы к любой деятельности, обстоятельства окажутся против них. Также и в отношениях с партнёрами и окружающими возникнут некоторые сложности, из-за чего не рекомендуется обращаться за поддержкой к руководству, влиятельным лицам и, кроме того, не следует решать проблемы в официальных инстанциях. Период не подходит для расширения бизнеса, создания новых предприятий и начала внедрения различных проектов. В промежуток 19 – 21 декабря Львы рискуют поспешить с принятием решения, из-за чего впоследствии потерпят убытки. Необходимые условия в это время ещё не сформируются, и Львы столкнутся с различными задержками. Надежда на благоприятные перспективы не оправдается. 23 – 24 декабря, выходные, полностью не подходят для работы. Напряжённый Сатурн создаст труднопреодолимые помехи, и попытки их обойти закончатся неудачей и дополнительными неприятностями. Наконец, последние дни месяца пройдут под негативным влиянием аспектов Юпитера и Венеры с Плутоном. И, особенно из-за Плутона, деловые контакты на это время лучше полностью исключить. Для решения финансовых вопросов подходит первая половина месяца, точней, период до 19 декабря. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение 19 – 24 и 30 – 31 декабря неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Львов-женщин самый напряжённый период в этом месяце, по гороскопу, возникнет 7 – 12 декабря. Скопление напряжённых аспектов Солнца, Марса и Венеры ослабит деловые способности Львов и создаст сложности в финансовой сфере. Также возможны небольшие трения в коллективе – с коллегами или руководством. Идеи, требующие финансовых расходов, скорей всего окажутся непродуманными, либо нереализуемыми из-за недостаточности средств. Рекомендуется заниматься ими в другие дни, когда ситуация будет подходящей. Кроме того, гороскоп подсказывает, что 26 – 27 и 31 декабря тоже не подходят для работы с финансами. Меркурий и Венера создадут сложности в контактах с людьми, из-за чего Львы не смогут получить какую-либо поддержку от окружающих. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами ситуация будет складываться преимущественно благоприятно. Здесь только промежуток 14 – 16 декабря (пятница и выходные) не подходит для обсуждения серьёзных вопросов и начала новых проектов. Львы могут оказаться под влиянием вдохновляющей идеи и попытаться немедленно её реализовать, невзирая на отсутствие для этого условий. Причём это может быть как собственная идея, так и предложенная коллегами или посторонними людьми. Не рекомендуется рисковать – лучше перенести принятие решения на будущее. Также не следует давать никаких обещаний. Кроме того, в эти дни не следует отправляться в командировки, дальние поездки: в пути возможны неприятности. Наилучший период для работы – промежуток 17 – 23 декабря. Гармоничный аспект Меркурия с Юпитером усилит интеллектуальные и деловые способности Львов и создаст наиболее благоприятные условия для их применения. А в конце месяца, 28 – 31 декабря, важными делами лучше не заниматься. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 20 – 21 декабря. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение 7 – 12, 26 – 27 и 31 декабря неудовлетворительное, а в остальное время благополучное.

В первой декаде декабря у Львов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью положительный. В сфере финансов затруднения могут возникнуть 4 декабря – не рекомендуется заключать сделку, рисковать.

У Львов-женщин для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 7 – 10 декабря. Прогноз по остальной деятельности положительный.

Во второй декаде у Львов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 12 – 15 декабря. Прогноз по финансам негативный на 19 – 20 декабря, и положительный на остальные дни.

У Львов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 14 – 16 декабря. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 11 – 12 декабря.

В третьей декаде у Львов-мужчин для основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами неудачные дни: 21 – 22, 27 – 28 и 31 декабря. В финансовой сфере сложности ожидаются 21 – 24 и 30 – 31 декабря.

У Львов-женщин конец месяца, промежуток 28 – 31 декабря, окажется неблагоприятным для основной профессиональной деятельности и сотрудничества с местными и далёкими партнёрами. Финансами не рекомендуется заниматься 26 – 27 и 31 декабря.

Дева

У Дев-мужчин в декабре основные сложности ожидаются в отношениях с далёкими деловыми партнёрами в середине месяца, точней, в промежуток 11 – 28 декабря. В это время Девы будут находиться под негативным воздействием аспекта Сатурна с Ураном, из-за которого вся их активность, направленная на продвижение в делах и, особенно, на преобразования – обновление деятельности, освоение новых методов, технологий и т.д. – окажется безрезультатной и даже приведёт к неприятностям. В этот период не следует принимать участие в коллективной работе, предлагать свои идеи, брать на себя решение проблем, принимать ответственность, в противном случае Девы окажутся вовлечены в конфликт и получат удар по репутации и профессиональному положению. Роботу с далёкими партнёрами рекомендуется завершить в первой декаде. В основной работе дела будут идти хорошо – но некоторые трудности возникнут 21 – 24 декабря. Под негативным влиянием Солнца использование своих интеллектуальных и деловых качеств в этот момент приведёт к противоположному результату. Кроме того, для работы не подходит 31 декабря, поэтому ничем важным лучше не заниматься. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно отрицательный: для работы пригоден только промежуток 11 – 18 декабря, когда скопление гармоничных аспектов ближних планет поможет Девам решить ряд задач. Рекомендуется ограничиться текущей деятельностью и разовыми, краткосрочными сделками. Прогноз по сфере финансов на весь месяц стабильно положительный. Здесь в течение декабря Девам будет помогать Уран. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутков 2 – 4, 22 – 23 и 31 декабря. Материальное положение до 18 декабря оценивается положительно, а далее как неустойчивое.

На Дев-женщин в период 10 – 27 декабря будет влиять негативный аспект Сатурна с Ураном. Он проявит себя в основной работе и в отношениях с коллегами, руководством и окружающими. На это время желательно отказаться от совместной деятельности, от контактов с людьми, и сосредоточиться на одиночной, самостоятельной работе. Гороскоп указывает на конфликт с руководством или коллегами и существенный репутационный ущерб в эти дни, поэтому Девам рекомендуется воздержаться от инициативы и принятия на себя ответственности. В целом, для выполнения своих профессиональных обязанностей подходит только первая декада, в остальное время лучше ничем серьёзным не заниматься. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами благоприятен на первую половину месяца, до 15 декабря, дальше регулярно будут возникать затруднения, поэтому вторая половина декабря характеризуется как преимущественно неблагоприятная. То же самое относится к взаимодействию с местными партнёрами, но здесь ещё и 1 – 2 декабря (выходные) не подходят для каких-либо важных шагов. В прогнозе по финансам также указывается, что промежуток 1 – 2 декабря неблагоприятен для заключения сделок и совершения расходов. Кроме того, 28 – 29 декабря не следует обсуждать финансовые вопросы с руководством или, как минимум, настаивать на своих предложениях. Также рекомендуется не ввязываться в обсуждение острых вопросов с коллегами и всячески избегать конфликта. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 10 декабря положительный, а дальше до конца месяца негативный. Материальное положение в первой половине месяца, до 15 декабря, благополучное, а затем неудовлетворительное.

В первой декаде декабря у Дев-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется как неудачное.

У Дев-женщин также полностью положительный прогноз по основной работе и ещё по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов не подходит промежуток 1 – 2 декабря.

Во второй декаде у Дев-мужчин остаётся благоприятным прогноз по финансовой сфере. В основной работе небольшие трудности возникнут 20 декабря. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходят только 19 и 20 декабря, а для работы с местными партнёрами, наоборот, эти дни отмечаются как неблагоприятные (для остальных дней прогноз положительный).

У Дев-женщин гороскоп даёт полностью негативный прогноз по основной работе. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 17 – 20 декабря. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами и финансовая сфера характеризуются положительно.

В третьей декаде у Дев-мужчин финансовая деятельность по-прежнему оценивается как успешная. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 23 – 27 декабря. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами преимущественно негативный.

У Дев-женщин в сфере финансов сложности возникнут 28 – 29 декабря. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят промежутки 21 – 22 и 28 – 31 декабря, а для работы с далёкими партнёрами – промежуток 28 – 31 декабря. Прогноз по основной работе отрицательный.

Весы

У Весов-мужчин в астрологическом фоне декабря значительное влияние будет иметь напряжённый аспект Урана с Меркурием. Это предполагает ухудшение интеллектуальных и творческих способностей, проблемы с получением информации, трудности в общении с коллегами и партнёрами, неудачи при попытке осуществить проекты или внедрить в работу новшества. Поэтому декабрь не подходит для расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, связей, начала новой деятельности. Сильней всего этот аспект проявит себя при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и в сфере финансов, практически в течение всего месяца условия для работы будут неблагоприятными. Не рекомендуется приступать к осуществлению важного долгосрочного проекта, делать значительные инвестиции, тратить крупные суммы на приобретение нового оборудования. Деловые отношения с партнёрами желательно ограничить разовыми операциями. Все перспективные планы лучше перенести на следующий год. Также это неподходящий период для обращения в официальные органы и юридические организации. Прогноз по основной профессиональной деятельности относительно благоприятен на первую половину декабря, а с 14 числа становится негативным, и остаётся таким до конца месяца. Примерно такой же прогноз гороскоп даёт и по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В обоих случаях Весы могут успешно заниматься текущими делами в первую декаду, а на остальное время рекомендуется сократить деловую активность до минимума. Ситуация в доме, отношения с близкими до 14 декабря благополучные, а затем неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений преимущественно негативный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 29 – 31 декабря.

У Весов-женщин прогноз на декабрь в профессиональном плане благоприятный. В течение всего месяца на них благотворно будет воздействовать гармоничный аспект Нептуна с Ураном, который усилит их творческие способности и расширит диапазон возможностей для деловой активности и проявления своих положительных качеств. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный, за исключением короткого промежутка 18 – 20 декабря, когда, под влиянием Венеры и Сатурна, возможны сбои в работе, задержки в получении некой выгоды, а также этот момент не подходит для начала нового проекта или нового этапа в работе. В остальные дни, по гороскопу, Весы будут иметь полную свободу действий и смогут достигать успеха и в самостоятельной работе и при коллективной деятельности (но в третьей декаде работа в коллективе предпочтительна). Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается как успешное, но отдельные сложности могут возникнуть 19, 21 и 31 декабря. В последний день месяца лучше отстраниться от работы. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный, за исключением промежутков 16 – 17 и 22 – 23 декабря. В первом случае Весы скорей всего опередят события, из-за чего возникнут некоторые неувязки, а во втором (это выходные) контакты с партнёрами приведут к нежелательному результату. Финансовая деятельность характеризуется как успешная, с плавным улучшением в течение месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими в целом благополучные, хотя некоторое напряжение ожидается 3 – 5, 19, 21 и 27 – 28 декабря. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением 22 – 24 декабря. Материальное положение в первые две декады благополучное, а далее неустойчивое.

В первой декаде декабря у Весов-мужчин в основной работе небольшие затруднения возможны 3 – 4 и 9 – 10 декабря, на остальное время прогноз положительный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается как преимущественно успешное, а работа далёкими партнёрами – как полностью успешная. Прогноз по сфере финансов отрицательный.

У Весов-женщин основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность характеризуются положительно.

Во второй декаде у Весов-мужчин для выполнения основной работы и взаимодействия с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 12 – 13 декабря. Прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами и финансовой деятельности отрицательный.

У Весов-женщин, за исключением 18 – 20 декабря, положительно оценивается основная работа. При работе с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 19 декабря, а при взаимодействии с далёкими партнёрами – в промежуток 16 – 17 декабря. Прогноз по финансам положительный.

В третьей декаде у Весов-мужчин прогноз по основной работе негативный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 28 – 30 декабря, а для взаимодействия с далёкими партнёрами – период 23 – 25 декабря. Прогноз по финансовой деятельности отрицательный.

У Весов-женщин полностью положительно характеризуется основная работы и сфера финансов. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят 21 и 31 декабря, а для работы с далёкими партнёрами – промежуток 22 – 23 декабря.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин декабрь в профессиональном плане месяц неблагоприятный. В астрологическом фоне преобладает влияние напряжённых аспектов Урана с Меркурием, Юпитера с Сатурном, Плутона с Меркурием и Нептуном. Эти аспекты создадут неблагоприятные внешние и внутренние условия для работы, Скорпионы почувствуют ухудшение интеллектуальных способностей, столкнутся с трудностями в общении с окружающими, а также с негативным влиянием обстоятельств. Для выполнения основных профессиональных обязанностей подходит только промежутки в начале месяца, 1 – 3 декабря, и в третьей декаде, 26 – 28 декабря. На остальные дни прогноз отрицательный. Не следует предпринимать ничего важного, не рекомендуется пытаться преодолеть препятствия волевым усилием – результат будет обратным ожидаемому. Лучше отказаться от инициативы, и действовать на втором плане. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами также в основном негативный. Возможны только кратковременные успехи в разовых сделках. Гороскоп указывает на следующие благоприятные дни для работы: 1, 10 – 13, 26 – 28 декабря. В первой декаде возможен серьёзный конфликт с партнёрами или коллегами, который повлияет на профессиональное положение Скорпионов. С 14 числа в работу с партнёрами могут вмешаться внешние обстоятельства, которые невозможно контролировать. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный только на период до 13 декабря. При этом никаких существенных успехов в первой декаде не ожидается. Для решения финансовых вопросов подходят только промежутки 6 – 12, 17 – 19 и 27 – 31 декабря. Ситуация в доме, отношения с близкими до 19 декабря благополучные, а затем неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение неустойчивое в течение всего месяца.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Здесь только в промежуток 21 – 22 декабря возможны неверные действия из-за неправильной оценки возникшей ситуации, поэтому, по возможности, принятие решения рекомендуется перенести на последующие дни. В остальное время ближние планеты, особенно, Марс, будут помогать Скорпионам продвигаться в этом направлении. Для выполнения основной работы подходят первые две декады, а с 20 декабря ситуация ухудшится. И хотя в промежуток 28 – 30 декабря, по гороскопу, Скорпионы тоже могут достичь значительного положительного результата, рекомендуется всю важную работы закончить до наступления третьей декады. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами большей частью негативный. Только в середине месяца, 10 – 17 декабря, сложатся благоприятные для работы условия, но лучше в это время заниматься только текущими делами, не начиная ничего нового и перспективного. Нежелательно также отправляться в командировки, дальние поездки. Для финансовой сферы гороскоп даёт положительный прогноз на промежутки 9 – 15 и 28 – 31 декабря. В первой декаде, до указанной даты, из-за напряжённого аспекта Юпитера с Сатурном никаких важных действий лучше не предпринимать – либо в этот период деньги окажутся потрачены напрасно, либо выполненная работа будет иметь долгосрочный негативный эффект. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные: сложности ожидаются 1 – 2, 11 – 13, 21 – 22 декабря. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением 12 – 13 и 18 – 23 декабря. Материальное положение благополучное, кроме 21 – 22 и 31 декабря.

В первой декаде декабря у Скорпионов-мужчин прогноз по основной работе благоприятен только на 1 – 3 декабря. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами не рекомендуется. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности преимущественно положительный.

У Скорпионов-женщин полностью благоприятен прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуется преимущественно отрицательно.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин гороскоп даёт негативный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 11 – 13 декабря. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуется по-прежнему отрицательно. У Скорпионов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В основной работе затруднения возможны 20 числа. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов подходит промежуток 11 – 16 декабря.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятен только на промежуток 26 – 28 декабря. В сфере финансов сложности возможны 25 – 26 декабря. Прогноз по работе с далёкими партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин для выполнения основной работы подходит только промежуток 28 – 30 декабря. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются 21 – 22 декабря. Для финансовой сферы гороскоп даёт положительный прогноз на 28 – 31 декабря. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Стрелец

В декабре в астрологическом фоне у Стрельцов-мужчин в первой декаде наблюдается значительное влияние напряжённого аспекта Юпитера с Марсом, а во второй половине месяца на Стрельцов будут негативно воздействовать аспекты Юпитера с Венерой и Марса с Меркурием. В первой декаде, поэтому, гороскоп даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами (до 9 декабря) и финансовой деятельности. Кроме того, в этот период негативно оценивается коллективная деятельность Стрельцов и прогнозируется в связи с этим ухудшение отношений с коллегами и, возможно, руководством. Поэтому в первой декаде не рекомендуется проявлять инициативу и демонстрировать лидерские качества. Лучше сосредоточиться на самостоятельной, одиночной работе. Дальше ситуация улучшится, хотя периодически в работе с партнёрами будут возникать небольшие затруднения. Скорей всего, для начала нового проекта декабрь не подходит. Прогноз по основной работе до 18 декабря преимущественно положительный, а дальше до конца месяца скорей отрицательный. Желательно всю важную работу выполнить до указанной даты. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами большей частью благоприятный. Негативно гороскоп оценивает только промежутки 18 – 22 и 31 декабря. В первый промежуток, из-за Марса, Стрельцы могут поспешить с принятием решения, либо вступить в острый конфликт с партнёрами, а в конце месяца они столкнутся с мелкими, но многочисленными помехами в работе. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 15 – 16 декабря. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, за исключением 1 декабря. Материальное положение благополучное, кроме 1 и 31 декабря.

У Стрельцов-женщин декабрь в профессиональном плане скорей неудачный. В первые две декады, до 20 декабря, Стрельцы будут находиться под негативным воздействием аспектов Сатурна с Меркурием, Венерой и Ураном. Они повлияют на выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Сатурн создаст значительные препятствия для совместной деятельности с коллегами и партнёрами, и попытки их преодолеть отрицательно скажутся на отношениях и профессиональном положении Стрельцов. Поэтому рекомендуется в этот период сосредоточиться на одиночной, самостоятельной работе. В третьей декаде ситуация улучшится. Точней, в основной работе благоприятный период будет длиться с 20 по 29 декабря, а для сотрудничества с партнёрами подходит промежуток 18 – 29 декабря (но в выходные 22 – 23 декабря не следует заниматься работой). Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный. Здесь только 20 декабря не рекомендуется предпринимать что-либо важное. В этот день Стрельцы могут увидеть ложную перспективу и, в результате, их надежды не оправдаются. Финансовая деятельность будет преимущественно успешной. Гороскоп предостерегает от финансовых рисков в промежутки 2 – 3, 10 – 13 и 20 декабря. В первых двух случаях Стрельцам помешает негативный Марс, поэтому нельзя спешить и вести переговоры, связанные с финансами, а в последнем случае (о котором уже сказано) проявит себя Венера. Не рекомендуется рисковать, соблазняться видимостью лёгкого достижения успеха. Ситуация в доме, отношения с близкими до 12 декабря напряжённые, затем до 30 декабря, благополучные, а в последние два дня месяца снова напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, за исключением промежутка 25 – 28 декабря. Материальное положение до 12 декабря неудовлетворительное, а далее неустойчивое, хотя преимущественно благополучное.

В первой декаде декабря у Стрельцов-мужчин прогноз по основной работе, за исключением 8 декабря, положительный. Гороскоп даёт полностью благоприятный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами до 9 декабря оценивается как неудачное. Прогноз по финансам полностью негативный.

У Стрельцов-женщин полностью отрицательно характеризуются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходят промежутки 2 – 3 и 10 декабря. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов затруднения ожидаются 18 – 19 декабря. Для выполнения основной работы и взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит промежуток до 18 декабря.

У Стрельцов-женщин, кроме 20 декабря, негативный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 18 – 20 декабря. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами и в финансовой сфере затруднения возможны 11 – 13 и 20 декабря.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин прогноз по основной работе отрицательный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят 21 – 22 и 31 декабря. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 22 – 23, 26 и 29 декабря. Прогноз по финансам положительный.

У Стрельцов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз для финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Для основной работы не подходит промежуток 29 – 31 декабря. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходят 22 – 23 и 29 – 31 декабря.

Козерог

У Козерогов-мужчин гороскоп на декабрь в профессиональном плане преимущественно благоприятный. В астрологическом фоне сохранится преобладание гармоничных аспектов планет. При этом гороскоп указывает, что с 14 декабря и почти до конца месяца на Козерогов будет воздействовать напряжённый аспект Сатурна с Ураном, который негативно повлияет на отношения с коллегами и, возможно, с руководством. Этот промежуток окажется непригоден для коллективной работы, проявления лидерских качеств, инициативы и принятия на себя ответственности. Поэтому во второй половине месяца Козерогам лучше работать в одиночку, самостоятельно. Кроме того, для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными деловыми партнёрами, судя по гороскопу, не подходит третья декада: начиная с 21 числа, прогноз для этой деятельности становится отрицательным. В этот период, под влиянием Урана, Козероги будут стремиться к большей свободе действия в работе, но обстоятельства не позволят им этого достичь, из-за чего эффективность их действий снизится. Рекомендуется всю важную работу выполнить в первые две декады, когда условия благоприятны. Скорей всего, в декабре не следует начинать новый долгосрочный проект, лучше ограничиться выполнением текущей работы. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами позитивный. С самого начала месяца работа будет успешной, но в промежутки 17 – 19 и 24 декабря следует проявить сдержанность. Если возникнут препятствия, их лучше не преодолевать, а отложить проблему на некоторое время. Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный, тем не менее, 5 – 6 декабря рекомендуется не заниматься финансовыми вопросами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 21 – 24 декабря. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение до 21 декабря благополучное, а затем преимущественно неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин декабрь тоже оценивается большей частью положительно. При этом с 17 декабря Козероги попадут под воздействие напряжённого аспекта Сатурна с Ураном, который ухудшит отношения с коллегами, руководством и далёкими деловыми партнёрами. Могут возникнуть осложнения в карьере, подрыв профессионального положения. Поэтому в промежутки 17 – 20 и 30 – 31 рекомендуется исключить личную активность, инициативу, отложить планы по обновлению, реорганизации производства, а также нежелательно вести переговоры и отправляться в командировки, дальние поездки. В промежуток 21 – 29 декабря нужно работать либо в одиночку, либо в коллективе, но не проявляя самостоятельности, не принимая на себя ответственности. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный. В промежуток 10 – 11 декабря следует избегать споров, обращения к руководству, ведения переговоров. 21 декабря тоже неудачный день для принятия решения – лучше отложить дело. В остальное время работа будет продвигаться благополучно. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже окажется в целом успешным. Неблагоприятными для работы будут только промежутки 21 – 22 и 29 – 31 декабря. В первом случае Козероги могут проявить легкомыслие и принять на себя обязательства, которые будет трудно или невозможно выполнить. В конце месяца могут происходить разнообразные события, когда Козероги будут не успевать ухватить их суть, из-за чего окажутся вовлечены в ненужные им дела. Рекомендуется сдержанность. Прогноз по финансам благоприятный на весь месяц, особенно успешной, по гороскопу, окажется третья декада. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, кроме промежутков 21 – 22 и 31 декабря. Материальное положение благополучное, за исключением 19 – 22 и 31 декабря.

В первой декаде декабря у Козерогов-мужчин основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оцениваются положительно. Для решения финансовых вопросов не вполне подходит промежуток 5 – 6 декабря.

У Козерогов-женщин в основной работе небольшие затруднения возникнут 2 и 10 декабря. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовой деятельности полностью благоприятный.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 17 – 19 декабря, на остальные дни прогноз положительный. Основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются как успешные.

У Козерогов-женщин в основной работе затруднения возможны 11 декабря. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 11 – 14 декабря (в выходные 15 – 16 декабря работать нежелательно). Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансам благоприятный.

В третью декаду у Козерогов-мужчин гороскоп негативно оценивает основную работу и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При работе с далёкими партнёрами сложности ожидаются 24 декабря. Прогноз по финансам положительный.

У Козерогов-женщин полностью благоприятный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе затруднения возможны 21 декабря. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят 21 – 22 и 31 декабря, а для работы с далёкими партнёрами – промежуток 30 – 31 декабря.

Водолей

В декабре на Водолеев-мужчин в начале месяца, в промежутке 1 – 5 декабря, будет воздействовать неблагоприятный аспект Сатурна с Ураном. Он повлияет на отношения с коллегами, а также проявит себя при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и в финансовой сфере. Соответственно, на это время Водолеям не рекомендуется совместная деятельность, ведение переговоров и решение финансовых вопросов. На остальное время прогноз положительный, но в работе с далёкими партнёрами 23 – 24 декабря Водолеи рискуют переоценить свои возможности или слишком оптимистично воспримут сложившуюся ситуацию, и примут неверное решение. Рекомендуется сдержанность и осторожность. В финансовой сфере ситуация будет благополучной до 29 декабря. В последние дни месяца, под влиянием Марса, Водолеи будут настроены агрессивно, возрастёт конфликтность и склонность к решительным действиям. Неразумные действия в этот момент могут привести к финансовым потерям. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный. Здесь только 23 и 31 декабря ожидаются небольшие затруднения. В эти дни лучше никаких важных решений не принимать. Вообще, всю работу желательно выполнить в первые две декады. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами, по гороскопу, тоже будет идти успешно, но с плавным понижением эффективности. В этой деятельности только 31 декабря оценивается как непригодный день для работы – здесь тоже скажется влияние агрессивного Марса. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются как благоприятные. Материальное положение в первые две декады благополучное, а в третью декаду неустойчивое.

У Водолеев-женщин в гороскопе наблюдается значительно количество неблагоприятных для работы аспектов: Сатурна с Марсом, Ураном и Плутоном, Венеры с Плутоном, а также Марса и Меркурия. Поэтому гороскоп на декабрь в профессиональном плане преимущественно негативный. Исходя из прогноза, Водолеям рекомендуется сосредоточиться на основной работе и сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. При этом следует учесть, что для основной работы полностью непригодна третья декада и, кроме того, в промежуток 3 – 4 декабря, нежелательно вести деловые переговоры, обсуждать работу с коллегами и руководством из-за повышенного риска конфликтов. А взаимодействие с местными партнёрами будет идти с переменным успехом. Трудности ожидаются 3 – 4, 14 – 15, 19 – 22 и 31 декабря, поэтому месяц подходит только для проведения разовых краткосрочных сделок, выполнения текущей работы. Рассмотрение новых, масштабных проектов и планов лучше перенести на следующий год. Ситуация с взаимодействием с далёкими деловыми партнёрами сложится неблагоприятной. Водолеи смогут достичь кратковременных и незначительных успехов только в середине месяца, с 13 по 19 декабря. На периоды до и после этого промежутка прогноз отрицательный: аспекты Сатурна и Урана указывают на нежелательность попыток действовать в этом направлении. Точно так же характеризуется и сфера финансов, и это говорит о возможности значительных потерь, если Водолеи не проявят должную осторожность. Им следует учитывать возможность внезапного вмешательства неблагоприятных внешних факторов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутков 13 – 15 и 19 – 21 декабря. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений положительные, кроме 31 декабря. Материальное положение в первые две декады благополучное (кроме 3 – 4 декабря), а с 21 числа неудовлетворительное.

В первой декаде декабря у Водолеев-мужчин положительно характеризуются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами до 6 декабря отрицательный, а далее позитивный. Финансовая деятельность оценивается негативно до 7 декабря.

У Водолеев-женщин для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 3 – 4 декабря. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный, а по финансам – положительный.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности полностью благоприятный.

У Водолеев-женщин основная работа оценивается как успешная. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 11 – 13 декабря, а для взаимодействия с далёкими партнёрами – период 13 – 19 декабря. Прогноз по финансам отрицательный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин в основной работе затруднения возможны 23 и 31 декабря. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит 31 декабря, а для решения финансовых вопросов – промежуток 29 – 31 декабря. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный, за исключением 23 – 24 декабря.

У Водолеев-женщин полностью отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности подходит только промежуток 29 – 31 декабря. При работе с местными деловыми партнёрами затруднения возможны 21 – 22 и 31 декабря.

Рыбы

У Рыб-мужчин гороскоп на декабрь в профессиональном плане преимущественно благоприятный, но это не относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В этом направлении на первые две декады прогноз негативный. До 24 декабря на Рыб будут воздействовать напряжённые аспекты Венеры с Сатурном и Юпитером, которые создадут неподходящие условия для расширения сферы деловых интересов, установления новых связей, заключения договоров. Не рекомендуется предпринимать попытки преодолеть обстоятельства, поскольку результат окажется противоположным ожидаемому. Только в конце месяца Венера станет гармоничной, и, кроме того, Солнце усилит активность Рыб и они, вероятно, найдут некое удачное решение по интересующему их делу, и смогут заметно продвинуться. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный, за исключением промежутка 15 – 17 декабря. В эти дни, под влиянием негативного Меркурия, у Рыб снизится интеллектуальный потенциал, поэтому нежелательно заниматься сложными вопросами и принимать ответственные решения. Кроме того, рекомендуется учесть, что первая половина месяца, до указанной даты – наиболее благоприятна для работы, поэтому всю важную работу лучше выполнить в это время. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – наилучший в декабре. Самым продуктивным должен быть промежуток 4 – 12 декабря. Также промежуток 14 – 22 декабря, по гороскопу, обеспечит Рыбам высокую результативность. В третьей декаде эффективность работы немного снизится, но в целом весь месяц выглядит исключительно удачным. Прогноз по финансам до 14 декабря преимущественно негативный, а далее положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 15 – 17 декабря. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений до 23 декабря положительный, а затем негативный. Материальное положение благополучное на весь месяц.

У Рыб-женщин ситуация сложится скорей неблагоприятно для работы. В гороскопе значительное место занимают напряжённые аспекты больших планет: Сатурна, Нептуна и Юпитера. Они проявят своё действие во всех направлениях деятельности Рыб, за исключением сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Здесь от начала до конца месяца прогноз положительный. Правда, работа будет идти с понижением эффективности, и в последние дни продуктивность окажется нулевой, но в первые две декады Рыбы могут пользоваться благоприятными условиями вполне успешно. Положительно характеризуется перспектива командировки, дальней поездки. В основной работе Рыб ждут сложности. Для успешной работы подходят только короткие промежутки 1, 12, 17 – 19, 24 и 28 декабря. В остальные дни желательно снизить деловую активность до минимума. Это неподходящий месяц для инициативы и проявления лидерских качеств. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом, и лучше все дела закончить в первые две декады. Здесь только в промежуток 3 – 5 декабря Рыб ожидают затруднения из-за неблагоприятных внешних обстоятельств и собственной неготовности к ним. А третья декада характеризуется почти полностью отрицательно, и особенно неблагоприятным окажется последний день месяца, 31 декабря. В финансовой сфере тоже ожидаются постоянные трудности. Относительно благоприятными будут только промежутки 15 – 20 и 28 – 29 декабря, в остальное время в работе будут проблемы. Ситуация в доме, отношения с близкими во второй декаде благополучные, а в первой и третьей напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятен на 1 и 18 – 26 декабря. Материальное положение неустойчивое, в промежутки 1 – 8 и 18 – 26 декабря оно благополучное, а в остальное время неудовлетворительное.

В первой декаде декабря у Рыб-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются отрицательно.

У Рыб-женщин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа и финансовая деятельность характеризуются негативно. При взаимодействии с местными партнёрами затруднения ожидаются 3 – 5 декабря.

Во второй декаде у Рыб-мужчин остаётся полностью положительным прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе затруднения возникнут 15 – 17 декабря. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 11 – 13 декабря. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Рыб-женщин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для выполнения основной работы подходит только промежуток 18 – 19 декабря. В финансовой деятельности затруднения возможны 11 и 23 – 14 декабря.

В третьей декаде у Рыб-мужчин гороскоп даёт благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, основной работе и сфере финансов. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит 21 – 22 декабря.

У Рыб-женщин прогноз по основной работе отрицательный. Для финансовой деятельности подходит только 28 – 29 декабря. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный, а с далёкими – положительный.

Москва, Денис Вербицкий

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