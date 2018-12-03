Челябинск срывает «осенний призыв»

В Челябинске осенняя призывная кампания оказалась под угрозой срыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинска и области обеспокоены темпами призыва молодых челябинцев в ряды вооруженных сил России. Об этом сообщил врио главы города Владимир Елистратов.

По словам градоначальника, вице-губернатор Челябинской области Олег Климов особую озабоченность высказал по поводу ситуации, сложившейся в Курчатовском, Калининском, Советском и Центральном районах. Главы внутригородских муниципалитетов претензии приняли.

Так, наиболее благополучно дела обстоят в Металлургическом районе Челябинска. Здесь при наряде в 170 новобранцев призвано уже 144, а в войска отправлено 105. Другие такими показателями похвастаться не могут. В плановом темпе призыв идет лишь еще в двух районах областного центра: в Ленинском при наряде в 128 призвано 115 человек, отправлено в воинские части 95, в Тракторозаводском призвано 102 из 140 (отправлено в войска 80).

В оставшихся четырех районах ситуация сложная. В Курчатовском при наряде в 170 человек призвано 147, в войска отправлено 99. В остальных – еще хуже: в Советском районе призвано 68 новобранцев (из 105), отправлено в войска 55, а в Центральном не призвали и половины от наряда: из 65 человек призвано 32, отправлено в войска 24. Глава Калининского района Сергей Колесник и вовсе не стал называть цифры, признавшись лишь, что «по призыву есть вопросы».

В настоящее время районные власти активизируют работу с полицией по поиску уклонистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.12.18

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