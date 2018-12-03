Город-зебра: разброд в уборке снега в Челябинска вызвал у мэрии экзотические ассоциации

В мэрии Челябинска признали, что многочисленные подрядчики оказались не готовы к зиме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снегопад – не самый большой из возможных, прошедший в Челябинске на прошлой неделе, вскрыл многочисленные недостатки в работе подрядных организаций. Об этом заявил заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

«На прошлой неделе после снегопада провели объезд. В целом уборка проводится системно, в соответствии с правилами благоустройства, но небольшой снегопад, когда выпала треть месячной нормы осадков, а это не самое большое количество, которое может быть у нас, показал, что есть ряд недостатков, которые нужно взять на заметку и принять меры», – дипломатично рассказал чиновник.

Так, нарекания властей вызвали заваленные снегом крайние полосы магистралей: стало распространенной практикой, когда дорожники сгребают снег с дорожного полотна на крайние полосы дорог, оставляя его там. Кроме того, из-за подобной практики снегом оказались завалены остановочные комплексы, причем далеко не все из них были очищены коммунальными службами.

При этом в мэрии по-прежнему весьма понимающе относятся к недочетам в работе компании «Южуралмост» – основного городского подрядчика. По словам чиновников, предприятие достаточно оперативно выполняет получаемые предписания (с января по март нынешнего года таких предписаний было 1 тысяча 700). Например, уже в наступившем зимнем сезоне дорожники пошли навстречу горожанам в вопросе использования противогололедной смеси. Напомним, уже не первый год челябинцы требуют отказаться от использования соли, превращающей город в сплошной массив мокрой грязи. Но лишь в этом сезоне в мэрии попросили «Южуралмост» отреагировать на протесты горожан. «Они изменили рецептуру смеси, и сейчас мы не видим луж», – рассказала г-н Алейников.

Возможно, обновленную смесь сыплют где-то в нелюдных местах, так как в минувшие выходные все дороги в центре города были такими же мокрыми и грязными, как обычно.

А вот подрядные организации, работающие с районными администрациями, такой сговорчивостью не страдают. Это подтвердили и главы районов. Так, по словам главы Ленинского района Александра Орла, подрядчик просто не смог вывести во время снегопада дополнительную технику просто потому, что ее у него нет. «Это их проблема, а не ваша», – жестко заявил в ответ Владимир Елистратов.

Есть проблемы с подрядчиками и в Металлургическом районе. А в Советском районе одного из подрядчиков намерены уже начать штрафовать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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