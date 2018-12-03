Бизнес-тренер из Златоуста, «обувшая» клиентов на 25 миллионов, отправится в колонию

В Златоусте вынесли приговор аферистке, выманившей у клиентов 25 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственное дело о мошенничестве было возбуждено в январе этого года следственным отделе ОМВД России по Златоустовскому городскому округу.

Сотрудниками уголовного розыска и следствием ОМВД установлено, что жительница Златоуста, 1974 года рождения, организовала по интернету обучение бизнесу, вела свой сайт. В качестве примера предлагала попробовать поучаствовать в бизнесе, в том числе банковском. Доверчивые клиенты передавали ей деньги после заключения договора займа под высокий ежемесячный процент. «В ходе предварительного следствия собраны доказательства, подтверждающие хищение средств путем злоупотребления доверием жителей Златоуста, Московской области, Пермского и Краснодарского краев, Республики Башкортостана и других регионов», – рассказали в силовом ведомстве.

При этом женщина не имела реальной возможности исполнять обязательства перед заимодавцами и даже не обладала собственными средствами. Не получив проценты от сделок и свои деньги, пострадавшие обратились с заявлениями в полицию.

Наименьшая сумма лже-сделки составила 50 тысяч рублей, максимальная 5 миллионов рублей.

Общий ущерб превысил 25 миллионов рублей, по данному уголовному делу потерпевшими признано 27 человек. Добровольно возмещен ущерб на сумму 2,2 миллиона рублей. Наложен арест на имущество на сумму 3,2 миллиона рублей.

Следствием ОМВД женщине избиралась мера пресечения виде заключения под стражу.

В июне ей было предъявлено обвинение, уголовное дело передано в Златоустовский городской суд, который признал 44-летнюю местную жительницу виновной в совершении мошеннических действий и назначил наказание в виде лишения свободы на 4 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.12.18

В Челябинске боятся не успеть подготовиться к саммитам ШОС и БРИКС. / ММК развивает сотрудничество с Уральским трубным заводом. / Вынесен приговор южноуральцу, из ревности жесткого убившему жену. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»