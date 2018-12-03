В Магнитогорске безработный стащил со стройки сотню металлических столбов

Безработный магнитогорец украл со стройки стройматериалов на 120 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску поступило сообщение о том, что неизвестные похитили от строящегося здания 90 металлических столбов и 160 пролетов профлиста, причинив ущерб обществу с ограниченной ответственностью в размере 120 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП «Правобережный» задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 23-х лет, не имеющий постоянного места работы и к уголовной ответственности ранее не привлекавшийся. Увидев, что имущество никем не охраняется, он похитил его, чтобы продать и потратить деньги на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Правобережный» СУ УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество частично изъято.

Челябинск, Виктор Елисеев

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