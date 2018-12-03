Завод группы «Мечел» в Челябинске снова поймали на нарушениях

У природоохранной прокуратуры вновь появились претензии к «Мечел-Коксу».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинской природоохранной прокуратурой проверила исполнение ООО «Мечел-Кокс» экологических требований при выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обращении опасных отходов предприятия.

«В нарушение требований федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха» предприятие в процессе производственной деятельности на 5 источниках выбросов загрязняющих веществ не обеспечивает очистку (обезвреживание выбросов) на уровне установленных проектных и пуско-наладочных показателей», – рассказали в надзорном ведомстве. Между тем, правилами эксплуатации установок очистки газа запрещена эксплуатация технологического оборудования в случаях отключения газоочистных установок или не обеспечения очистки и обезвреживания выбросов.

Также предприятие нарушило требования федерального законодательства о проведении производственного экологического контроля в 2017-2018 годах на источниках выбросов в соответствии с План-графиком контроля выбросов загрязняющих веществ на источниках в период действия неблагоприятных метеорологических условий II степени.

Производственный экологический контроль инструментальным методом с привлечением специалистов аттестованной лаборатории в период неблагоприятных метеорологических условий не выполнен в полном объеме.

На 9 источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не проведены инструментальные измерения по загрязняющим веществам: диоксид азота; оксид азота; углерод (сажа); оксид углерода; диоксид серы; бенз(а)пирен.

Кроме того, вопреки положениям ведерального закона «Об отходах производства и потребления», отнесенные к II классу опасности отработанные аккумуляторы свинцовые с электролитом накапливаются на открытой площадке и не защищены от атмосферных осадков и попадания солнечных лучей. Также не исключен свободный доступ и контакт с указанными отходами сотрудников, не имеющих допуск к работе с опасными отходами.

Челябинским природоохранным прокурором в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях.

Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере обеспечения экологической безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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