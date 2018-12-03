Каждый пятый южноуралец занят низкооплачиваемым трудом

Больше 20% жителей Челябинской области отнесены к категории низкооплачиваемых работников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область заняла 43 место в рейтинге регионов России по уровню заработной платы. Таковы данные исследования ИА» Рейтинг», сделанного по заказу РИА «Новости».

В ходе исследования эксперты посчитали, какая часть южноуральцев может считаться высокооплачиваемой (заработная плата более 100 тысяч в месяц), а какая относится к категории низкооплачиваемых работников (заработная плата – менее 15 тысяч рублей в месяц).

В итоге выяснилось, что лишь 1,59% жителей региона получают свыше 100 тысяч рублей. А вот меньше 15 тысяч в месяц получают 22,6% работающих южноуральцев. Что касается половины жителей области, то они получают заработную плату в районе между 16 тысячами и 36 тысячами рублей.

Выше всех заработная плата на Ямале. Здесь больше 100 тысяч в месяц получает 27,03% работников, а меньше 15 тысяч – всего 1,5%. Половина же работающих жителей получает от 45 до 107 тысяч рублей. Второе место рейтинга заняла Чукотка (свыше 100 тысяч рублей – 26,19%; меньше 15 тысяч – 1,1%; половина населения – 43-102 тысячи рублей). На третьем месте – Ненецкий автономный округ (свыше 100 тысяч рублей – 20,02%; меньше 15 тысяч – 2,6%; половина населения – 41-92 тысячи рублей).

На другом конце расположились Адыгея (выше 100 тысяч рублей – 0,59%, меньше 15 тысяч рублей – 37,2%; половина населения – 12-28 тысяч рублей), Кабардино-Балкария (выше 100 тысяч рублей – 0,61%, меньше 15 тысяч рублей – 43,2%; половина населения – 15-25 тысяч рублей) и Дагестан (выше 100 тысяч рублей – 0,62%, меньше 15 тысяч рублей – 37,1; половина населения – 12-28 тысяч рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.12.18

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