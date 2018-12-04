Обсудить не получилось: челябинцам всучили концепцию благоустройства центра города (ФОТО, ВИДЕО)

Жителям Челябинска предъявили ультиматум: либо тратить деньги на благоустройство центра города так, как задумали чиновники, либо оставить все, как есть.

Как уже сообщал «Новый День», на обсуждение концепции горожан пригласили областные власти. «Первый исследовательский этап работы был презентован главе региона, представителям профильных ведомств и общественникам 30 октября. По итогу защиты Борис Дубровский поручил союзу архитекторов России перед утверждением концепции обсудить предложенные решения реконструкции города с его жителями. Оценить участки архитектурной концепции можно на сайте. По итогам онлайн-обсуждений, 3 декабря в 17:00 в зале Galaxy отеля Radisson Blu пройдет открытое обсуждение архитектурной концепции с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и разработчиков проекта», – сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

Однако организаторы мероприятия не были нацелены на обсуждение. В его названии не было даже этого слова: мероприятие назвали «презентацией». Формат, выбранный для его проведения, также не предполагал возможности дискуссии. Сами организаторы назвали его «интервью». Спикеры по одиночке выходили на «сцену», выступали в небольшим докладом, после чего пришедшие на встречу горожане могли задать им... вопросы. При этом,модераторы всячески пытались помешать завладевшим микрофоном челябинцам высказать свое мнение, постоянно напоминая, что нужно именно задавать вопросы. Интересно, что практически единственным аргументом, приводимым организаторами, пытавшимися отобрать у горожан микрофон, была забота о времени: мол, тема большая, желающих высказаться множество, а время ограничено. При этом модераторы не замечали, что затеваемые ими «склоки вокруг микрофона» как раз и затягивают процесс, способствуя «таянию» времени.

Между тем, обсудить, действительно, было что. Так, была явно заметна несогласованность представленной концепции благоустройства с действиями городских властей. Например, отдельно группа архитекторов работала над транспортной концепцией. При этом в ходе обсуждения они так и не смогли сказать, каким образом она согласуется с «как бы» существующими уже маршрутной схемой и комплексной схемой организации дорожного движения в Челябинске.

Еще одно удивление – авторы концепции «специально разработали свой вариант дизайна остановок общественного транспорта». Но ведь буквально несколько месяцев назад мэрия Челябинска уже утвердила единый дизайн остановочных комплексов в городе. Причем, именно во всем городе, а не на площади в 300 гектаров, благоустроить которую предлагают архитекторы.

На эти недочеты указывали участники слушаний. «У нас есть какая-то маршрутная схема, есть какая-то транспортная схема, – напомнил эксперт по вопросам городского развития Яков Гуревич. – Они сами себе противоречат зачастую, а теперь еще и ваша концепция им противоречит».

Или взять предложение по благоустройству Алого поля, благоустроенного уже в нынешнем году – к недовольству горожан.

Но самый главный вопрос – каким образом предложенная концепция уживется с планами и устремлениями городских властей? Ведь, по сути, она ориентирована на реализацию принципа «город для пешеходов». А одним из главных противников этого принципа является заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников, до сих пор настаивающий на благотворности пресловутой «дорожной революции».

А значит, вряд ли он будет в восторге от предложений, например, сузить проспект Ленина или оборудовать надземный переход через главную магистраль города в районе площади Революции. И у него найдется немало сторонников среди горожан. По крайней мере, среди полученных авторами концепции в ходе онлайн-дискуссии предложении были и сузить тротуары втрое, и не раздражать автомобилистов надземными переходами.

Впрочем, конец пробивавшейся иногда сквозь организационные ограничения дискуссии положил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. «Так мы будем благоустраивать или не будем? – обратился он к собравшимся. – У нас очень мало времени осталось – всего полтора года». Деньги на благоустройство, заверил глава региона, есть. Понятно, что получены они будут в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС. В ответ на это собравшиеся ответили что-то вроде «ну, раз деньги есть, тогда благоустраивайте». Тем более что до 2020 года планируется благоустроить лишь 88,5 гектаров из 300. А будут ли деньги на продолжение банкета – большой вопрос.

Впрочем, даже если ничего не получится, горожанам советуют не унывать: в городе и сейчас совсем неплохо, главное – правильно выбрать объект для сравнения.

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