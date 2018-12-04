«А палец она съела!» Соседи устроили кровавые разборки из-за шумящих детей

В Челябинске соседи устроили кровавые разборки из-за шумящих детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе.

«Соседи ниже этажом поднялись в квартиру моей подруги. Двое мужчин и две женщины, – рассказывает горожанка в соцсетях. – Им не понравилось то, что детки шумят, до этого приходили в 21:00. Хозяева извинились и объяснили, что это дети, и попытаются их угомонить. Но, тем не менее, они пришли в 23:00 умышленно нанести вред.

Дверь им открыл друг хозяйки. На него напали двое мужчин и стали избивать, на шум вышла сама хозяйка, её из квартиры вытащили и тоже стали бить две женщины. Парню сломали челюсть, а девушке откусила палец хозяйка квартиры этажом ниже.

Сорвали золотую цепь, разбили телефон, и палец так и не нашли, потому что эта женщина его съела. До этого несколько месяцев назад от них неоднократно поступали угрозы расправой. Все это видела пятилетняя дочь и получила психо-эмоциональную травму. Не спит, боится, что придут зомби, и она снова увидит всю квартиру в крови».

По словам рассказчицы, пострадавшие вызвали полицию: «Полиция приехала и даже не поднялись на место происшествия, хоть их просили зафиксировать все, все улики. Подали заявление в полицию – Ленинский отдел номер 8. Направили на судмедосвидетельствование. Никаких подтверждающих документов не дали. Есть только справка из травмпункта».

УМВД Челябинска сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 04.12.18

Обсудить не получилось: челябинцам всучили концепцию благоустройства центра города (ФОТО, ВИДЕО). / 4 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / «Умирать – только по месту регистрации»: в России иногородних приравняли к бомжам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»