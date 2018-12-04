Прокуратура потребовала у мэрии Челябинска взять под контроль пылающую свалку

Прокуратура Челябинска потребовала принять меры к обеспечению пожарной безопасности городской свалки

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с октября 2018 года по настоящее время зарегистрировано 7 случаев возгораний, произошедших на территории городской свалки. Причинами послужило неосторожное обращение с огнем (занесение источника зажигания извне), ввиду недостаточных мер по ограничению несанкционированного доступа посторонних на территорию свалки.

Кроме того, причинами пожаров могут являться биохимические процессы, протекающие при разложении отходов и сопровождающиеся активным выделением тепла и биогаза.

«В настоящее время управлением экологии и природопользования администрации Челябинска не обеспечена пожарная безопасность городской свалки, на объекте отсутствует тяжелая техника, поливомоечная машина, не обеспечивается доставка воды для ликвидации возгораний. Срок действия ранее заключенного муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации очагов возгорания отходов на территории городской свалки истек», – заявили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокуратурой города врио главы Челябинска внесено представление об устранении выявленных нарушений, принятии мер к обеспечению пожарной безопасности городской свалки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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