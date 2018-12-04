В Челябинске с крысами приходится бороться прокуратуре

Прокуратура Центрального района Челябинска потребовала от управляющей компании провести обработку многоквартирного дома от грызунов.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, ООО УО «Ремжилзаказчик Советского района» допущены факты ненадлежащего обслуживания общего имущества дома № 70 по улице 3 Интернационала.

«В соответствии с п. 23 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, к работам по содержанию помещений относится в том числе проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, – заявили в ведомстве. – В тоже время, управляющей компанией допущено ненадлежащее обслуживание многоквартирного дома, что повлекло за собой появление в доме грызунов и нарушение прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания».

По фактам выявленных нарушений закона прокуратурой района руководителю ООО УО «Ремжилзаказчик Советского района» внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства.

Челябинск, Павел Зварзин

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