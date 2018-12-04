Магнитогорский «грабитель с гвоздодером» получил 15 лет строгача

Житель Магнитогорска осужден за жестокие разбойные нападения на женщин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал 35-летнего местного жителя виновным в совершении особо тяжких преступлений – разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также покушении на убийство двух лиц, сопряженном с разбоем.

В суде установлено, что в марте 2017 года южноуралец на территории Магнитогорска отбирал у женщин имущество, используя в качестве оружия металлический гвоздодер, которым бил своих жертв по голове и телу.

«Умышленными действиями потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью, создающий непосредственную угрозу для жизни в момент нападения. Действия осужденного в обоих случаях своевременно пресечены случайными очевидцами, а пострадавшие женщины доставлены в медицинские учреждения, где им оказана медицинская помощь», – сообщили в ведомстве.

Южноуралец вину в совершении указанных преступлений не признал, однако его виновность доказана стороной обвинения. Из транспортного средства, принадлежащего осужденному, изъят металлический гвоздодер. Также обнаружена и изъята часть похищенного имущества потерпевших.

Виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации материального и морального вреда, с осужденного взысканы денежные средства в размере около 1,7 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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