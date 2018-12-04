Ученые нашли еще одну Атлантиду

Ученые в очередной раз заявили, что нашли Атлантиду. На этот раз у берегов Испании.

Это место находится к северу от города Кадис, Андалусия, в центре которого находится Национальный парк Доньяна, который, по мнению историков, когда-то был обширным внутренним морем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о находке сообщила британская поисковая компания Merlin Burrows. Эксперты компании по античности утверждают, что руины легендарной цивилизации находятся под водно-болотным угодьем национального парка Доньяна, который, по мнению историков, когда-то был обширным внутренним морем.

Анализируя данные со спутников Landsat 5 и Landsat 8, также информацию Google Earth, исследователи пришли к выводу, что это место подходит под описания Платона (центральная равнина Атлантиды достигала 3000 стади­ев (примерно 540 км) на 2000 стадиев (360 км). В центре острова возвы­шался холм, обнесенный тремя водными каналами, разделенными земляными валами. В центре укрепления был создан город или цент­ральный остров, имевший в диаметре 5 стадиев (чуть меньше километра), где были построены храмы и царский дворец. Оградительные кольца пересекали глубокие каналы, чтобы корабли могли беспрепятственно подходить к столице).

По словам генерального директора Merlin Burrows Брюса Блэкберна, поисковая экспедиция обнаружила остатки башен и храмов Атлантиды, построенные из бетона. Экспертиза показала, что строительному материалу от 10 до 12 тысяч лет.

Морской историк, руководитель исследования в Merlin Burrows Тим Акерс сообщил, что некоторые руины покрывает зеленовато-голубая патина – согласно химическим исследованиям, это древний металлический сплав.

«Мы можем с уверенностью утверждать, что проанализированные образцы – это создание древней цивилизации с продвинутыми методами строительства, что заставляет меня поверить, что мы говорим о цивилизации с очень передовыми технологиями», – цитирует Daily Mail инженера-технолога Андреа Карпи.

Впрочем, многие ученые отнесли к заявлению Merlin Burrows скептически, тем более что ранее Атлантиду «обнаруживали» и в Боливии, и в Турции, и на Мальте и даже в Антарктиде, напоминает Niked Science.

Добавим, что в конце ноября американские блогеры заявили об обнаружении легендарного материка у побережья США.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.12.18

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