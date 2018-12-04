Жители челябинского микрорайона останутся без воды

Жители Чурилово останутся без водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 5 декабря, для устранения повреждения на водоводе в микрорайоне Чурилово будет отключено холодное и горячее водоснабжение.

Без воды останутся дома по адресам: Ферганская, 2; Лобинский 10-й пер, 1, 2, 3, 3А; Хохрякова, 21, 29; Сергея Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29; Эльтонская 2-я, 16А, 16Б, 20, 22, 22А, 22Б, 22В, 24, 26, 32, 34, 36, 30, 26А, 47, 49, 51, 53; Зальцмана, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 34, 36, 32, 44, 46, 48; Трашутина, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 51, 22, 24, 26, 32, 20, 20/1; Эльтонская 1-я, 11, 13, 42, 44, 46, 48; Конструктора Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Зальцмана, 18, 38, 40, 42).

На пониженном давлении частный сектор по ул. Самохина-Воробьева-1, 2 Эльтонские,Черничная, пос. Развязка, ОПМС-42.

Плановое время проведения работ с 9:00 до 23:55. Телефонограммы переданы в управляющие организации. Жителей просят сделать запас воды.

Также информацию по отключению можно найти на сайте МУП «ПОВВ» в разделе «Отключения».

Челябинск, Виктор Елисеев

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