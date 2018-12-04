Под Челябинском закрыли молокозавод: в кефире – кишечная палочка

Деятельность молокозавода в Челябинской области приостановили из-за множества нарушений.

Как сообщили РИА «Новый День в пресс-службе УФССП по Челябинской области, ООО «Оптовые решения» дано 80 дней на устранение всех недостатков, выявленных в ходе проверки, проведенной специалистами территориального органа Роспотребнадзора. Постановление по делу об административном правонарушении вынес суд Увельского района.

Предприятие по переработке молока, ведущее свою деятельность в поселке Синий Бор Увельского района, было уличено в несоблюдении законодательства РФ, выразившемся во множестве нарушений. В их числе – наличие в кефире разной жирности колиформ – энтеробактерий из группы кишечной палочки.

Кроме того, предприятие не осуществляет сезонную уборку территории, которая зарастает дикорастущими травами, дающими при цветении и созревании хлопья, волокна, опушённые семена. В дальнейшем это может стать причиной засорения механизмов и продукции. Не оборудована должным образом площадка для ТБО, у контейнеров отсутствуют крышки, на момент проверки емкости для мусора были переполнены. Сами контейнеры не очищаются и не дезинфицируются. На территории нет ливневой канализации, дождевые, талые, сточные воды с дезинфицирующими средствами для мытья автоцистерн растекаются по углублениям, где застаиваются и издают зловоние. В цехах нет ровного полового покрытия, наливные полы имеют дефекты в виде расслоения, местами покрытие отсутствует вообще, имеются ямы, где застаиваются производственные стоки.

На предприятии отсутствует маркировка производственного оборудования, танков, внутризаводского транспорта и внутрицеховой тары, нет нормативных документов на вырабатываемую продукцию: ГОСТов, технических условий, технологических инструкций. Пастеризация молока ведется на глазок, поскольку оказался неисправным термограф. Ароматизатор «Клубника» хранился в обычной пятилитровой одноразовой пэт-бутылке из-под воды с прикрепленной скотчем этикетке.

С момента начала деятельности в июле 2018 года предприятие всего лишь один раз провело лабораторное исследование готовой продукции в аккредитованной лаборатории. Уже тогда в молоке были обнаружены полиформы, но мер по результатам исследований принято не было. Значительное число работников было допущено к работе без пройденного периодического медицинского осмотра и гигиенического обучения.

Всего нарушений – на несколько листов описательной части судебного постановления, все они специалистами Роспотребнадзора были признаны грубыми.

Законный представитель ООО «Оптовые решения», присутствующий в суде, нарушения признал, но просил не приостанавливать деятельность, а назначить наказание в виде штрафа.

Но суд установил, что нарушения допущены в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в связи с чем имеют повышенную степень общественной опасности, поэтому счел необходимым и справедливым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «Оптовые решения», связанной с производством молока, сливок, масла и молочной продукции на срок 80 дней. В течение этого срока суд отдельно обязал предприятие устранить все нарушения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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