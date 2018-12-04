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Вторник, 4 декабря 2018, 17:19 мск

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Жительница Южного Урала упекла за решетку бывшего мужа, чтобы не делиться недвижимостью

Жительница Челябинской области упекал за решетку бывшего мужа, чтобы не делить после развода имущество.

Как сообщили РИА «Новый День» в юридическом бюро «FACTUM», бывшая жена обвинила мужчину в жестоком избиении и изнасиловании. «Набор для таких случаев типичный: статьи 131 (Изнасилование), 132 (Насильственные действия сексуального характера) и плюсом статья 119 (Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Нетипичным было то, что ни одной улики в деле не было, – рассказывают юристы. – Ни одной экспертизы! Не было фото побоев и освидетельствования женщины по факту насилия, да и заявление от «потерпевшей», как стало известно после изучения материалов уголовного дела, в нем появилось только спустя три месяца после, якобы, совершенного преступления».

Тем не менее, суд первой инстанции признал мужчину виновным по всем статьям. И тогда его близкие решили сменить адвокатов.

Новая группа юристов выяснила, что дело строилось исключительно на показаниях тещи, тестя (который оказался полковником полиции и работал как раз в том отделении, где расследовалось дело) и нового любовника «потерпевшей».

«В прямом смысле не было проведено ни одной экспертизы в рамках следствия и суда. Но об этом, как выяснилось, не ходатайствовал и адвокат. Он, по сути, вообще ни о чем не ходатайствовал, а деньги за работу взял», – говорят юристы. По словам защитника наряду с адвокатом Оксаны Труфановой, на стадии апелляции удалось исключить из доказательcтв ряд справок и показаний заинтересованных свидетелей, которые были положены в основу приговора, полностью убрать обвинение, предусмотренное статьей 119 УК РФ, и обвинение в нанесении телесных повреждений «жертве». А так же увидеть неправильный расчет по новому закону «день за полтора», в результате чего наказание подсудимому было значительно снижено.

«Другой вопрос: не вызывает сомнения то, что мужчина не виноват вообще ни в чем – его посадили в своих интересах теща и бывшая жена, чтобы не было спора из-за ребенка и недвижимости. Конечно, мы идем дальше в кассацию и ЕСПЧ, – говорят защитники. – Но мораль такова – меняйте адвоката вовремя, чтобы не было поздно… Нашему клиенту повезло, что мы смогли «отбить» хоть что-то и снизить ему наказание до чуть более двух лет за решеткой. А если бы мы вступили в дело на стадии рассмотрения в суде первой инстанции – могли бы вернуть дело прокурору, и, возможно, оправдать человека».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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