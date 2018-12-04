Южноуралец «накапал» на соседа, чтобы не отвечать за побои

Житель Златоуста обвинил оппонента в краже, чтобы избежать наказания.

Как сообщили РИА «Новый День в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в следственном отделе полиции по Златоусту возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса.

В дежурную часть отдела полиции «Горный» поступило сообщение от 32-летнего местного жителя, что из его дома неизвестные совершили кражу 60 тысяч рублей.

Однако, при сборе материалов доследственной проверки факт кражи крупной суммы не подтвердился. Зато полицейские выяснили, что заявитель конфликтовал с соседом.

Накануне они распивали вместе спиртные напитки. Посиделки закончились конфликтом, в результате которого сосед разбил окно заявителю, а он, в свою очередь, избил оппонента. Для того, чтобы избежать административной ответственности за причиненные побои, мужчина вызвал наряд полиции и сообщил о краже денег. Правда, сам он житель нигде не работает, и объяснить, откуда у него такая сумма денег, не смог.

«В настоящее время в следственном отделе ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», – рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Мужчине избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

По факту разбитого стекла и конфликта вынесено постановление об отказе в возбуждении административного дела. Участковым уполномоченным полиции проведена профилактическая беседа с конфликтующими сторонами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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